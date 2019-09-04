Власти Гонконга полностью отзывают скандальный законопроект об экстрадиции

Лидер Гонконге Керри Лам отозвала законопроект об экстрадиции в материкового Китая. Именно из-за этого документа в Гонконге длительное время происходят массовые протесты и беспорядки.

Скандальный законопроект отменили

Информацию об этом обнародовало китайское издание South China Morning Post, впоследствии подтверждения поступили из различных информационных агентств мира.

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Руководитель города подчеркнула, что отныне, когда скандальный проект закона отозвали, первым приоритетом является прекращение насилия, восстановление порядка и обеспечение верховенства закона.

Несмотря на все наши обиды и глубину недовольства правительством – мы не можем согласиться или признать, что насилие решает проблемы,

– сказала Лам.

Она добавила, что в дальнейшем все конфликты будут решать путем переговоров и вместе искать решения острых проблем.

Коротко о протестах в Гонконге

Протесты в Гонконге продолжаются уже более двух месяцев. Массовые акции начались в июне 2019 года как ответ на планы местной администрации разрешить выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая. Это воспринималось как шаг к поглощению Китаем особенного Гонконга.

Впоследствии власти будто бы отказалась от плана, но демонстранты не остановились. Они потребовали наказания виновных за излишне жесткие действия полиции в отношении людей на улицах. А вместе с этим и отставки Лам с поста главы администрации региона.