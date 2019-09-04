Влада Гонконгу повністю відкликає скандальний законопроєкт про екстрадицію

Лідерка Гонконгу Кері Лам відкликала законопроєкт про екстрадицію до материкового Китаю. Саме через цей документ у Гонконгу тривалий час відбуваються масові протести та заворушення.

Скандальний законопроєкт скасували

Інформацію про це оприлюднило китайське видання South China Morning Post, згодом підтвердження надійшли з різних інформаційних агентств світу.

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Керівник міста наголосила, що відтепер, коли скандальний проєкт закону відкликали, першим пріоритетом є припинення насильства, відновлення порядку і забезпечення верховенства закону.

Попри всі наші образи та глибину невдоволення урядом – ми не можемо погодитися або визнати, що насильство розв'язує проблеми,

– сказала Лам.

Вона додала, що надалі усі конфлікти будуть вирішувати шляхом переговорів і разом шукати розв'язання гострих проблем.

Коротко про протести у Гонконгу

Протести в Гонконгу тривають вже понад два місяці. Масові акції почалися у червні 2019 як відповідь на плани місцевої адміністрації дозволити видачу підозрюваних в скоєнні злочинів на материкову частину Китаю. Це сприймалося як крок до поглинання Китаєм особливого Гонконгу.

Згодом влада начебто відмовилася від плану, та демонстранти не зупинилися. Вони почали вимагати покарання винних за надмірно жорсткі дії поліції щодо людей на вулицях. А разом із цим і відставки Лам з поста глави адміністрації регіону.