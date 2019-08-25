У Гонконгу поліція вперше застосувала вогнепальну зброю проти мітингарів: відео

У Гонконгу піднялася нова хвиля протестів. Між мітингарями та поліцією виникли сутички. 25 серпня правоохоронці вперше застосували вогнепальну зброю.

Спочатку силовики застосовували сльозогінний газ. Мітингарі у відповідь почали кидати каміння. Вогонь відкрили як попереджання для протестувальників, повідомляє BBC.

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Поліцейський Гонконгу вистрілив з вогнепальної зброї. Це перший випадок з моменту, коли антиурядові демонстрації спалахнули у червні.

За словами місцевої поліції, вогонь був відкритий як попередження для протестувальників. Також там заявили, що декількох офіцерів доставили до лікарні в результаті сутичок.

Water cannon deployed toward protesters. pic.twitter.com/k3QgJVacuu — Nathan VanderKlippe (@nvanderklippe) 25 серпня 2019 р.

Відео: сутички у Гонконгу

Що відомо про масові протести у ГонконгуМасові протести у Гонконгу почалися в першій половині червня 2019 року. Це була відповідь мешканців на плани місцевої адміністрації внести поправки в закон про екстрадицію. Офіційно ці поправи дозволили б видавати підозрюваних в скоєнні злочинів у материкову частину Китаю. Проте, на думку мешканців міста, це буде вирішальний крок до підкорення Гонконга материковому Китаю.



Згодом демонстранти почали вимагати розслідування застосування поліцією проти мітингарів жорстких дій. Також вони вимагаги відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лем.