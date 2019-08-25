В Гонконге полиция впервые применила огнестрельное оружие против митингующих: видео

В Гонконге поднялась новая волна протестов. Между митингующими и полицией произошли столкновения. 25 августа правоохранители впервые применили огнестрельное оружие.

Сначала силовики применяли слезоточивый газ. Митингующие в ответ начали бросать камни. Огонь открыли как предупреждение для протестующих, сообщает BBC.

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Полицейский Гонконга выстрелил из огнестрельного оружия. Это первый случай с момента, когда антиправительственные демонстрации вспыхнули в июне.

По словам местной полиции, огонь был открыт как предупреждение для протестующих. Также там заявили, что нескольких офицеров доставили в больницу в результате столкновений.

Water cannon deployed toward protesters. pic.twitter.com/k3QgJVacuu — Nathan VanderKlippe (@nvanderklippe) 25 серпня 2019 р.

Видео: столкновения в Гонконге​

Что известно о массовых протестах в Гонконге

Массовые протесты в Гонконге начались в первой половине июня 2019 года. Это был ответ жителей на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции. Официально эти поправки позволили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая. Однако, по мнению жителей города, это будет решающим шагом к покорению Гонконга материковым Китаем.



Впоследствии демонстранты потребовали расследования применения полицией против митингующих жестких действий. Также они требовали отставки главы администрации Гонконга Керри Лем.