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      В Гонконге полиция впервые применила огнестрельное оружие против митингующих: видео

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      Протесты в Гонконге
      Протесты в Гонконге / Getty Images

      В Гонконге поднялась новая волна протестов. Между митингующими и полицией произошли столкновения. 25 августа правоохранители впервые применили огнестрельное оружие.

      Сначала силовики применяли слезоточивый газ. Митингующие в ответ начали бросать камни. Огонь открыли как предупреждение для протестующих, сообщает BBC.

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      Полицейский Гонконга выстрелил из огнестрельного оружия. Это первый случай с момента, когда антиправительственные демонстрации вспыхнули в июне.

      По словам местной полиции, огонь был открыт как предупреждение для протестующих. Также там заявили, что нескольких офицеров доставили в больницу в результате столкновений.

      Видео: столкновения в Гонконге​

      Что известно о массовых протестах в Гонконге
      Массовые протесты в Гонконге начались в первой половине июня 2019 года. Это был ответ жителей на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции. Официально эти поправки позволили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая. Однако, по мнению жителей города, это будет решающим шагом к покорению Гонконга материковым Китаем.

      Впоследствии демонстранты потребовали расследования применения полицией против митингующих жестких действий. Также они требовали отставки главы администрации Гонконга Керри Лем.

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      Теги: Оружие Протесты Китай Протесты в Гонконге
      Источник: 24 канал
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