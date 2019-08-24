Протесты в Гонконге разразились с новой силой: люди построили баррикады из бамбука

Новая волна протестов в Гонконге переросла в столкновения с полицией. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ. Люди в ответ начали бросать в правоохранителей камнями.

Митингующие протестовали против закрытия некоторых станций метро, что расценивают как попытку мешать демонстрантам, передает Hong Kong Free Press.

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Также людей возмутила установленная на фонарях электронная аппаратура, которая якобы нужна для измерения чистоты воздуха. Митингующие считают, что это камеры для сбора данных о наиболее активных протестующих.

Люди прошлись маршем по густонаселенному району города, однако силовики перекрыли путь. Тогда демонстранты начали возводить бамбуковые баррикады и бросать в полицию кирпичами, камнями и бутылками с водой.

Митингующие пытались блокировать улицы баррикадами / Фото Getty images

После этого полиция применила против граждан слезоточивый газ и резиновые пули. Силовики начали догонять активистов, бить их дубинками и задерживать.



Полиция разгоняет митинг / Фото Getty images

Как силовики блокировали проход по улице: смотрите видео

Протесты в Гонконге продолжались всю неделю мирно. 18 августа на улицы вышли 1,7 миллиона человек, что подняло митингующим боевой дух. В Китае неоднократно угрожали, что в случае значительных беспорядков, они готовы принять решительные меры.

Почему в Гонконге протестуют?Массовые протесты в Гонконге начались в первой половине июня – в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции. Эти поправки позволили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.



Жители города считают, что это будет решающий шаг к покорению Гонконга материковому Китаю.



Впоследствии демонстранты потребовали расследования применения полицией против участников протестов жестких действий, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм. Но главное в протестах – это намерение защитить демократию.