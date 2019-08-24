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      Протесты в Гонконге разразились с новой силой: люди построили баррикады из бамбука

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      Баррикады из бамбука
      Баррикады из бамбука / HKFP

      Новая волна протестов в Гонконге переросла в столкновения с полицией. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ. Люди в ответ начали бросать в правоохранителей камнями.

      Митингующие протестовали против закрытия некоторых станций метро, что расценивают как попытку мешать демонстрантам, передает Hong Kong Free Press.

      К теме: Протесты в Гонконге продолжаются: причины и последствия

      Также людей возмутила установленная на фонарях электронная аппаратура, которая якобы нужна для измерения чистоты воздуха. Митингующие считают, что это камеры для сбора данных о наиболее активных протестующих.

      Люди прошлись маршем по густонаселенному району города, однако силовики перекрыли путь. Тогда демонстранты начали возводить бамбуковые баррикады и бросать в полицию кирпичами, камнями и бутылками с водой.

      Митингующие пытались блокировать улицы баррикадами / Фото Getty images

      После этого полиция применила против граждан слезоточивый газ и резиновые пули. Силовики начали догонять активистов, бить их дубинками и задерживать.

       


      Полиция разгоняет митинг / Фото Getty images

      Как силовики блокировали проход по улице: смотрите видео

      Протесты в Гонконге продолжались всю неделю мирно. 18 августа на улицы вышли 1,7 миллиона человек, что подняло митингующим боевой дух. В Китае неоднократно угрожали, что в случае значительных беспорядков, они готовы принять решительные меры.

      Почему в Гонконге протестуют?Массовые протесты в Гонконге начались в первой половине июня – в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции. Эти поправки позволили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

      Жители города считают, что это будет решающий шаг к покорению Гонконга материковому Китаю.

      Впоследствии демонстранты потребовали расследования применения полицией против участников протестов жестких действий, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм. Но главное в протестах – это намерение защитить демократию.

      протесты в гонконге: последние события
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      Теги: Протесты Китай Протесты в Гонконге
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