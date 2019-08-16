Трамп призвал китайского президента встретиться с протестующими в Гонконге

Президент США Дональд Трамп призвал китайского лидера Си Цзиньпина лично встретиться с протестующими в Гонконге. По мнению американского президента, открытый диалог поможет быстро завершить кризис.

Как только государственная власть Китая и прокитайские лидеры в Гонконге заявили о "быстром укрощении беспорядков", сразу же появилась и реакция Дональда Трампа, сообщает "Радио Свобода".

Важно: Китай стянул войска к границе с Гонконгом, – Трамп

Я готов поспорить, что если Си Цзиньпин сядет с протестующими, то разберется с этим за 15 минут. Однако я знаю, что это не та вещь, которой он сейчас занимается,

– сказал Дональд Трамп.

Он также заявил, что вскоре обсудит с китайским лидером кризис в Гонкоге, а также торговый спор между США и Китаем.

Что известно о протестах в Гонконге

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции. Эти исправления позволили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.



Также демонстранты требуют расследовать применение полицией против протестующих жестких действий, а рядом с этим и отставку главы администрации Гонконга Керри Лем.



В ответ на массовые протесты китайские власти стянули к границе с Гонконгом собственные войска.