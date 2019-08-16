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      Трамп призвал китайского президента встретиться с протестующими в Гонконге

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      Трамп: через диалог с протестующими Цзиньпин за 15 минут завершит кризис в Гонконге
      Трамп: через диалог с протестующими Цзиньпин за 15 минут завершит кризис в Гонконге / sprotyv.info

      Президент США Дональд Трамп призвал китайского лидера Си Цзиньпина лично встретиться с протестующими в Гонконге. По мнению американского президента, открытый диалог поможет быстро завершить кризис.

      Как только государственная власть Китая и прокитайские лидеры в Гонконге заявили о "быстром укрощении беспорядков", сразу же появилась и реакция Дональда Трампа, сообщает "Радио Свобода".

      Важно: Китай стянул войска к границе с Гонконгом, – Трамп

      Я готов поспорить, что если Си Цзиньпин сядет с протестующими, то разберется с этим за 15 минут. Однако я знаю, что это не та вещь, которой он сейчас занимается,
      – сказал Дональд Трамп.

      Он также заявил, что вскоре обсудит с китайским лидером кризис в Гонкоге, а также торговый спор между США и Китаем.

      Что известно о протестах в Гонконге
      Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции. Эти исправления позволили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.

      Также демонстранты требуют расследовать применение полицией против протестующих жестких действий, а рядом с этим и отставку главы администрации Гонконга Керри Лем.

      В ответ на массовые протесты китайские власти стянули к границе с Гонконгом собственные войска.

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      Теги: Новости политики Дональд Трамп Протесты в Гонконге Новости США Китай
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