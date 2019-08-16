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      Трамп закликав китайського президента зустрітися з протестувальниками у Гонконгу

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      Трамп: через діалог з протестувальниками Цзіньпін за 15 хвилин завершить кризу у Гонконгу
      Трамп: через діалог з протестувальниками Цзіньпін за 15 хвилин завершить кризу у Гонконгу / sprotyv.info

      Президент США Дональд Трамп закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна особисто зустрітися з протестувальниками в Гонконгу. На думку американського президента, відкритий діалог допоможе швидко завершити кризу.

      Як тільки державна влада Китаю та прокитайські лідери у Гонконгу заявили про "швидке приборкання заворушень", одразу ж з'явилася і реакція Дональда Трампа, повідомляє "Радіо Свобода".

      Важливо: Китай стягнув війська до кордону з Гонконгом, – Трамп

      Я готовий закластися, що якщо Сі Цзіньпін сяде з протестувальниками, то розбереться з цим за 15 хвилин. Однак я знаю, що це не та річ, якою він зараз займається,
      – сказав Дональд Трамп.

      Він також заявив, що незабаром обговорить з китайським лідером кризу в Гонкогу, а також торговельний спір між США та Китаєм.

      Що відомо про протести у Гонконгу?Масові протести почалися в Гонконгу в першій половині червня у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки в закон про екстрадицію. Ці поправи дозволили б видавати підозрюваних в скоєнні злочинів у материкову частину Китаю.

      Також демонстранти вимагають розслідувати застосування поліцією проти учасників протестів жорстких дій, а поруч з цим і відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лем.

      У відповідь на масові протести китайська влада стягнула до кордону з Гонконгом власні війська.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Китай Новини США Протести у Гонконгу Дональд Трамп
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