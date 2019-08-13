Китай стягнув війська до кордону з Гонконгом, – Трамп

Американська розвідка повідомила про те, що Пекін стягує війська до кордону з Гонконгом. Про це заявив президент США Дональд Трамп у вівторок, 13 серпня.

"Розвідка поінформувала нас про те, що китайський уряд звозить військових до Гонконгу", – написав Трамп у своєму Twitter.

Детальніше про протести у Гонконзі: причини та наслідки

При цьому американський президент закликав усі сторони зберігати спокій: "Усі повинні зберігати спокій та і берегти себе".

Також Трамп називав ситуацію в Гонконзі дуже складною і висловив надію на її мирне вирішення.

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019

Низка офіційних китайських ЗМІ оприлюднили відео, де видно військові автомобілі та танки. Пекін, мовляв, надіслав бронетехніку в провінцію Шеньчжень, яка, власне, межує з Гонконгом. Цим відео, до слова, поділився у Twitter і Дональд Трамп.

Дивіться відеозображення китайської військової техніки (телеграм 24 каналу):

Тим часом Міжнародний аеропорт Гонконгу скасував усі рейси через тривалі протести. Правоохоронці, за інформацією деяких місцевих ЗМІ, застосували сльозогінний газ проти учасників протестів, а згодом розпочали штурм аеропорту.

Офіційний Пекін вважає, що заворушення у Гонконгу мають ознаки терористичної діяльності.

Чому протестують у Гонконгу? Масові протести почалися в Гонконгу в першій половині червня у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки в закон про екстрадицію. Ці поправи дозволили б видавати підозрюваних в скоєнні злочинів у материкову частину Китаю. Також демонстранти вимагають розслідувати застосування поліцією проти учасників протестів жорстких дій, а поруч з цим і відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лем.