22:46
13 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: В Путіна браслет Насірова. Російський мільйонер у 4 роки
      Вєсті Кремля
      21:52, сьогодні
      Вєсті.UA: Ефектне спілкування Зеленського. Нове політичне шоу Порошенка
      Вєсті.UA
      20:02, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Китай стягнув війська до кордону з Гонконгом, – Трамп

      572 Читать новость на русском
      Протести у Гонконгу розгорілися з новою силою
      Протести у Гонконгу розгорілися з новою силою / newbloommag.net

      Американська розвідка повідомила про те, що Пекін стягує війська до кордону з Гонконгом. Про це заявив президент США Дональд Трамп у вівторок, 13 серпня.

      "Розвідка поінформувала нас про те, що китайський уряд звозить військових до Гонконгу", – написав Трамп у своєму Twitter.

      Детальніше про протести у Гонконзі: причини та наслідки

      При цьому американський президент закликав усі сторони зберігати спокій: "Усі повинні зберігати спокій та і берегти себе".

      Також Трамп називав ситуацію в Гонконзі дуже складною і висловив надію на її мирне вирішення.

      Низка офіційних китайських ЗМІ оприлюднили відео, де видно військові автомобілі та танки. Пекін, мовляв, надіслав бронетехніку в провінцію Шеньчжень, яка, власне, межує з Гонконгом. Цим відео, до слова, поділився у Twitter і Дональд Трамп.

      Дивіться відеозображення китайської військової техніки (телеграм 24 каналу):

      Тим часом Міжнародний аеропорт Гонконгу скасував усі рейси через тривалі протести. Правоохоронці, за інформацією деяких місцевих ЗМІ, застосували сльозогінний газ проти учасників протестів, а згодом розпочали штурм аеропорту.

      Офіційний Пекін вважає, що заворушення у Гонконгу мають ознаки терористичної діяльності.

      Чому протестують у Гонконгу? Масові протести почалися в Гонконгу в першій половині червня у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки в закон про екстрадицію. Ці поправи дозволили б видавати підозрюваних в скоєнні злочинів у материкову частину Китаю. Також демонстранти вимагають розслідувати застосування поліцією проти учасників протестів жорстких дій, а поруч з цим і відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лем.

      blog_ava
      Вибух і радіація під Архангельськом: жителів Ньонокса готують до евакуації, – ЗМІ
      сьогодні
      21863
      Теги: Протести у Гонконгу Новини США Китай Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Динамо" зіграло внічию з "Брюгге" та вилетіло з Ліги чемпіонів: відео
      сьогодні , 22:25 "Динамо" зіграло внічию з "Брюгге" та вилетіло з Ліги чемпіонів: відео
      3242
      Головні новини 13 серпня: українське громадянство для росіян та звільнення Безсмертного
      сьогодні , 22:16 Головні новини 13 серпня: українське громадянство для росіян та звільнення Безсмертного
      407
      Пивной бум, закрытие предприятий и Украина, дай воду: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Пивной бум, закрытие предприятий и Украина, дай воду: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 437
      Динамо – Брюгге: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
      сьогодні , 21:32 Динамо – Брюгге: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
      1550
      Особиста поразка Путіна: чи було під Архангельськом випробування ракети і чи хвилюватися Україні
      сьогодні , 21:15 Особиста поразка Путіна: чи було під Архангельськом випробування ракети і чи хвилюватися Україні
      Світлана Попова 1593
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук