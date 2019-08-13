Китай стянул войска к границе с Гонконгом, – Трамп

Американская разведка сообщила о том, что Пекин стягивает войска к границе с Гонконгом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во вторник, 13 августа.

"Разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство свозит военных в Гонконг", – написал Трамп в своем Twitter.

Подробнее о протестах в Гонконге: причины и последствия

При этом американский президент призвал все стороны сохранять спокойствие: "Все должны сохранять спокойствие и беречь себя".

Также Трамп называл ситуацию в Гонконге очень сложной и выразил надежду на ее мирное разрешение.

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019

Ряд официальных китайских СМИ обнародовали видео, где видно военные автомобили и танки. Пекин, мол, направил бронетехнику в провинцию Шэньчжэнь, которая, собственно, граничит с Гонконгом. Этим видео, к слову, поделился в Twitter и Дональд Трамп.

Смотрите видео китайской военной техники (телеграмм 24 канала):

Между тем Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за длительных протестов. Правоохранители, по информации некоторых местных СМИ, применили слезоточивый газ против участников протестов, а впоследствии начали штурм аэропорта.

Официальный Пекин считает, что беспорядки в Гонконге имеют признаки террористической деятельности.

Почему протестуют в Гонконге?Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции. Эти исправления позволили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. Также демонстранты требуют расследовать применение полицией против участников протестов жестких действий, а рядом с этим и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.