Протесты в Гонконге продолжаются: причины и последствия

Массовые демонстрации, которые продолжаются в Гонконге уже несколько месяцев, становятся все жарче. Почему протестующие вышли на улицы города и что там происходит сейчас – причины выясняли журналисты 24 канала.

Протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. Демонстранты выступают против планов правительства разрешить выдачу вероятных правонарушителей и преступников властям КНР, где некоторым из них может грозить смертная казнь. Инициатива вызвала такое возмущение, что протесты против нее не утихают до сих пор.

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Гонконг – бывшая британская колония, которая по возвращении Китаю в 1997 году имеет автономный статус и управляется по принципу "одна страна – две системы". В Гонконге свои законы, и принято считать, что права и свободы его жителей защищены лучше, чем на материковом Китае. С которым, кстати, Гонконг не имеет соглашения об экстрадиции.

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С чего начались протесты в Гонконге?

Инициатива о принятии закона об экстрадиции возникла после того, как 19-летний житель Гонконга убил свою 20-летнюю беременную подругу, когда они отдыхали на Тайване в феврале прошлого года. Мужчина вернулся в Гонконг и его не смогли выдать на запрос властей Тайваня, поскольку между ними не существует договора об экстрадиции.

Сами протесты начались с того, что гонконгские юристы, обеспокоенные законопроектом об экстрадиции, провели молчаливый марш 6 июня. Юристы в черном наряде, ученые юридических наук и студенты юридических вузов вышли под центральные органы правления Гонконга. В этой акции приняли участие около 3 тысяч юристов. Они призвали людей присоединиться к акции. После того как протест был жестко разогнан полицией, акции стали массовыми. С новой силой они возобновились в начале августа.

Чего хотят демонстранты?

Ключевых требований у них собралось три:

Полный отзыв законопроекта об экстрадиции. Отставка главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Проведения независимого расследования, чтобы выяснить, не были ли действия полиции во время разгона протестов ранее чрезмерно жестокими.

Что в Гонконге происходит сейчас?

Акции продолжаются. С началом августа они стали еще горячее и постепенно перерастают в столкновения с полицией. 3 августа протестующие осадили полицейский участок в районе Чимсачей, бросали в сторону здания кирпичи и расписывали его краской. После чего против них применили слезоточивый газ. После этого на улицы вышло еще больше людей. И снова против них применили слезоточивый газ. На намерения протестующих добиться своего это никоим образом не влияет.

Смотрите видео применение силы полицией в Гонконге:

Несмотря на запрет правоохранителей, демонстранты вышли на митинги сразу в двух районах и начали строить баррикады. Стычки продолжаются. Начались массовые задержания – в течение последних нескольких дней акций протеста полиция арестовала 149 человек. Полиция выдвинула подозрения задержанным в незаконных собраниях, нападениях на полицейских, препятствовании работы правоохранителей. Также силовики заявляют, что у протестующих есть оружие и другие опасные предметы.

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Между тем, аэропорт Гонконга отменил отправление и прием более сотни рейсов в связи с массовыми акциями протеста.

Когда протесты только начались, правительство Гонконга называло их "беспорядками". С 11 августа китайские чиновники начали говорить о том, что акция протеста "приобретает признаки терроризма", пишут СМИ. Подобные заявления могут свидетельствовать о возможности применения властями Китая вооруженных сил в отношении протестующих.

Директор управления по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин заявил, что лозунгом участников протестов теперь стала фраза: "Вернем Гонконг, революция нашего времени!".

Смотрите видео, созданное для запугивания митингующих:

Демонстранты объясняют, что лозунг "Вернем Гонконг" означает, что город должен вернуться к тому верховенству закона, беспристрастной полиции, независимым судам и свободной прессе, которые когда-то были в городе. По их словам, в слове "революция" нет ничего особенного. Ведь в 2014 году в Гонконге прошла "революция зонтиков", требованием которой было установление реального избирательного права.

Какие последствия будут иметь протесты?

Все будет зависеть от того, как будут разворачиваться события. СМИ пишут, что изменение в риторике Пекина означает, что он рассматривает протесты как угрозу для существования. Если слухи о том, что Пекин готовится к военному вмешательству, оправдаются, то многое будет зависеть от того, как США и Великобритания отреагируют на примененную силу. Западные СМИ прогнозируют, что, скорее всего, реакция будет негативной, что повлияет и на мировые позиции Китая.

Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса также пояснил 24 каналу, что наиболее очевидным следствием протестов, который можно спрогнозировать уже сейчас, является отставка Кэрри Лам. Ее в том числе требуют и митингующие. Все остальное будет зависеть от того, как будут разворачиваться события.