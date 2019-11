Демократия или смерть: протесты в Гонконге переросли в Майдан

Избиение студентов, штурмы университетов, аресты медиков – все эти события, а также быт митингующих в Гонконге все больше напоминают Революцию Достоинства. Как разворачиваются события и будет ли штурм администраций?

Майданов в Гонконге – множество

Активисты в Гонконге не имеют постоянного очага протеста, как это было в Украине на Майдане Независимости. Люди протестуют по всему городу днем, а ночью защищаются от силовиков в штабах, сообщает координатор проекта "Free Hong Kong Center" ГО "ЛДЛУ" Артур Харитонов в комментарии 24 каналу.

Подробнее о событиях в Гонконге: Протесты в Гонконге продолжаются: причины и последствия

По его словам, в Гонконге с первых дней протестов используют особую тактику, известную как "be water". Она в корне отличается от тактики "occupy", которую использовали во время Майдана.

Люди выходят на протест не на один майдан (как это было во время Революции зонтиков), а на майданы в каждом районе и микрорайоне, а на ночь возвращаются домой. Они протестуют, идя на работу и с работы. Когда несколько дней назад началась самая горячая фаза, появились форпосты. Сейчас их функцию выполняют общежития университетов,

– сказал Харитонов.

Чем похожи Гонконг и Евромайдан?

Не зря протестующие в своей борьбе вдохновляются украинской революцией, ведь методы подавления протестов у тоталитарных режимов одинаковы. Вспоминая опыт Евромайдана, у украинцев действительно есть чему поучиться.

Важно: Самоубийства, насилие, фильмы о майдане: что происходит в Гонконге

Обратите внимание на гонконгские баррикады. Зонтики здесь выполняют как символическую, так и защитную функцию. Митингующие защищаются от токсичного китайского газа, в котором недавно обнаружили критическую долю цианида. Именно из-за этого газа множество людей остались инвалидами.

Баррикады в Гонконге / Фото: гонконгские СМИ

Развороченная брусчатка выполняет функцию "лежачих полицейских" и затрудняет движение правоохранителям. В 2016 году местные власти даже пытались бороться с этим, заливая брусчатку клеем. Сейчас же к уборке привлекают китайских военных.



Гонконгские коммунальщики заливают брусчатку клеем / Фото: гонконгские СМИ

Во время Евромайдана брусчатка также превратилась в важный ресурс в руках активистов. Люди почти полностью опустошили дорожное покрытие на проспекте Грушевского в Киеве и использовали его для укрепления баррикад и как оружие против силовиков.



Брусчатка на Майдане была одним из главных средств самообороны / Фото: kontrakty.ua

Обратите внимание: Полиция задерживает медиков, чтобы не помогали раненым: фото и видео бурных событий в Гонконге

Протестующих в Гонконге нужно чем-то кормить, а потому полевая кухня там также присутствует. И если в Украине во времена Майдана готовили традиционный борщ, то здесь наибольший спрос имеет восточное национальное блюдо – рис.

Гонконгская полевая кухня и украинская полевая кухня на Майдане /Фото из соцсетей

Вспомним, как украинцы, поддерживая протесты на Майдане, несли на импровизированные склады в центре Киева продукты питания. Таким образом митингующие могли долго держать осаду "Беркута" с нескольких сторон.

В Гонконге такие склады существуют по всему городу на условных форпостах, которые расположены в основном в общежитиях университетов.



Склад с продовольствием в Гонконге / Фото из соцсетей

Один из главных лозунгов гонконгского протеста – "Give me democracy or give me death!"(Дайте мне демократию, или дайте мне смерть!). Этот лозунг перекликается с американским "Give me liberty, or give me death", а также украинским "Воля или смерть!", что было очень популярным во время Революции Достоинства.



Лозунг гонконгских протестующих / Фото из соцсетей



Гонконгский активист обратился к миру на украинском / Фото из соцсетей

Самооборона с луками

Изюминкой гонконгских протестов являются активисты со спортивными луками. Таким образом студенты готовятся к обороне студенческих форпостов в кампусах университетов. По словам Харитонова, во время активного наступления полиции, лучники отбиваются огненными стрелами. Это значительно усложняет штурм.

Стоит знать: Протесты в Гонконге: полиции разрешили штурмовать школы и университеты – шокирующие фото

По информации французского агентства AFP, сейчас известно об одном раненом полицейском, которому стрела попала в ногу.



Гонконгские лучники / Фото гонконгских СМИ

Митингующие в целях обороны не брезгуют дубинками и коктейлями Молотова. Однако, огнестрельного оружия они не используют и не планируют.



Сопротивление в гонконгских университетах / Фото из соцсетей

Титушки – явление интернациональное

Провокаторы-титушки – одна из самых больших проблем времен Евромайдана. Это люди, которые совершали атаки на заказ, маскируясь под митингующих и людей в штатском.

Координатор "Free Hong Kong Center" Артур Харитонов рассказал, что в Гонконге есть разветвленная сеть титушок, которых классифицируют на три вида:

Триады – профессиональная мафия, имеющая исторически сложную структуру, иерархию и работающая как наемники.

– профессиональная мафия, имеющая исторически сложную структуру, иерархию и работающая как наемники. Местные бандиты – хаотично организованные молодые люди, которые за деньги пропекинских партий и по заказу полиции совершают атаки на митингующих. Также их используют для провокаций, которые совершаются под видом протестующих.

– хаотично организованные молодые люди, которые за деньги пропекинских партий и по заказу полиции совершают атаки на митингующих. Также их используют для провокаций, которые совершаются под видом протестующих. Материковые бандиты – завезенные титушки для самых жестоких нападений. Их использует полиция для нападений на граждан в беззащитной ситуации (метро, торговые центры, лифты). Они являются главным инструментом запугивания активистов, когда полиция понимает, что легальное основание для рейдов полностью отсутствует. Часто среди них есть рецидивисты.

Будет ли штурм администрации?

Ментально и юридически Гонконг до сих пор остается частью западного мира, а следовательно борьба за демократию будет продолжаться. Более всего гонконгцы стремятся к привлечению внимания международного сообщества, а не к силовому свержению власти в городе.

Актуально: Гонконг может потерять автономию из-за протестов людей

Госсекретарь США Майкл Помпео уже заявил, что американцы готовы "принять меры", если Китай применит военную силу против митингующих. При этом, какими именно будут эти "меры", он не уточнил.

Я никогда не исключаю никаких возможностей относительно того, что может прийти в голову президенту Трампу, и каким именно образом мы ответим,

– сказал Помпео.

Главный партнер гонконгцев в борьбе с Пекином – Великобритания. Именно они оказывают юридическую поддержку протестующим и больше всего поднимают тему Гонконга на международной арене. Митингующие возлагают на Британию большие надежды. Как идеальный вариант рассматривают возвращение Гонконга под британский протекторат.

В министерстве иностранных дел Китая уже пригрозили Лондону и призывали не лезть в дела Гонконга и не толерировать к протестующим.

А тем временем активисты будут продолжать протестовать, пока не будут выполнены 5 основных требований:

полный отказ от идеи законопроекта об экстрадиции;

отказ от квалификации действий протестующих как "восстание";

освобождение всех политзаключенных и арестованных;

отставка правительства;

создание независимой международной комиссии по преступлениям правительства и полиции и предоставление прямого избирательного права.



Статистика 158 дней протестов от активистов