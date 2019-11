Демократія або смерть: протести у Гонконзі переросли в Майдан

Побиття студентів, штурми університетів, арешти медиків – усі ці події, а також побут мітингарів у Гонконзі все більше нагадують Революцію Гідності. Як розгортаються події та чи буде штурм адміністрацій?

Майданів у Гонконзі – безліч

Активісти у Гонконгу не мають постійного осередку протесту, як це було в Україні на Майдані Незалежності. Люди протестують по всьому місту вдень, а вночі – захищаються від силовиків у штабах, повідомляє координатор проекту "Free Hong Kong Center" ГО "ЛДЛУ" Артур Харитонов у коментарі 24 каналу.

З його слів, у Гонконгу з перших днів протестів використовують особливу тактику, відому як "be water". Вона докорінно відрізняється від тактики "occupy", яку використовували під час Майдану.

Люди виходять на протест не на один майдан (як це було під час Революції парасольок), а на майдани у кожному районі та мікрорайоні, а на ніч – повертаються додому. Вони протестують, йдучи на роботу та з роботи. Коли декілька днів тому розпочалася найбільш гаряча фаза, з’явилися форпости. Зараз їхню функцію виконують гуртожитки університетів,

– сказав Харитонов.

Чим схожий Гонконг та Євромайдан?

Не дарма протестувальники у своїй боротьбі надихаються українською революцією, адже методи придушення протестів у тоталітарних режимів однакові. Згадуючи досвід Євромайдану, в українців дійсно є чому повчитися.

Зверніть увагу на гонконгські барикади. Парасольки тут виконують як символічну, так і захисну функцію. Мітингарі захищаються від токсичного китайського газу, у якому нещодавно виявили критичну долю ціаніду. Саме через цей газ безліч людей залишились інвалідами.

Барикади в Гонконзі / Фото: гонконзькі ЗМІ

Розкидана бруківка виконує функцію "лежачих поліцейських" та ускладнює рух правоохоронцям. У 2016 році місцева влада навіть намагалася боротися з цим, заливаючи бруківку клеєм. Зараз же до прибирання залучають китайських військових.



Гонконгські комунальники заливають бруківку клеєм / Фото: гонконгські ЗМІ

Під час Євромайдану бруківка також перетворилась на важливий ресурс у руках активістів. Люди майже повністю спустошили дорожнє покриття на проспекті Грушевського в Києві та використали його для розбудови барикад і як зброю проти силовиків.



Бруківка на Майдані була одним з головних засобі самооборони / Фото: kontrakty.ua

Протестувальників у Гонконгу потрібно чимось годувати, а тому польова кухня там також присутня. І якщо в Україні в часи Майдану готували традиційний борщ, то тут найбільший попит має східна національна страва – рис.

Гонконгська польова кухня та українська польова кухня на Майдані /Фото із соцмереж

Згадаймо, як українці, підтримуючи протести на Майдані, несли на імпровізовані склади в центрі Києва продукти харчування. Таким чином мітингарі могли довго тримати облогу "Беркуту" з декількох боків.

У Гонконзі такі склади існують по всьому місту на умовних форпостах, що розташовані здебільшого в гуртожитках університетів.



Склад з продовольством у Гонконзі / Фото із соцмереж

Один із головних лозунгів гонконгського протесту – "Give me democracy or give me death!" (Дайте мені демократію, або дайте мені смерть!). Це гасло перегукується з американським "Give me liberty, or give me death", а також українським "Воля або смерть!", що було дуже популярним під час Революції Гідності.



Лозунг гонконгських протестувальників / Фото із соцмереж



Гонконгський активіст звернувся до світу українською / Фото із соцмереж

Самооборона із луками

Родзинкою гонконгських протестів є активісти зі спортивними луками. Таким чином студенти готуються до оборони студентських форпостів у кампусах університетів. Зі слів Харитонова, під час активного наступу поліції, лучники відбиваються вогняними стрілами. Це значно ускладнює штурм.

За інформацією французького агентства AFP, наразі відомо про одного пораненого поліцейського, якому стріла влучила у ногу.



Гонконгські лучники / Фото гонконгських ЗМІ

Мітингарі у цілях оборони не гребують кийками та коктейлями Молотова. Проте, вогнепальної зброї вони не використовують і не планують.



Опір у гонконгських університетах / Фото із соцмереж

Тітушки – явище інтернаціональне

Провокатори-тітушки – одна з найбільших проблем часів Євромайдану. Це люди, які вчиняли атаки на замовлення, маскуючись під мітингарів та людей у цивільному.

Координатор "Free Hong Kong Center" Артур Харитонов розповів, що у Гонконгу є розгалужена мережа тітушок, яких класифікують на три види:

Тріади – професійна мафія, що має історічно складну структуру, ієрархію та працює як найманці.

– професійна мафія, що має історічно складну структуру, ієрархію та працює як найманці. Місцеві бандити – хаотично організовані молодики, які за гроші пропекінських партій та на замовлення поліції вчиняють атаки на мітингарів. Також їх використовують для провокацій, які вчиняються під виглядом протестувальників.

– хаотично організовані молодики, які за гроші пропекінських партій та на замовлення поліції вчиняють атаки на мітингарів. Також їх використовують для провокацій, які вчиняються під виглядом протестувальників. Материкові бандити – завезені тітушки для найжорстокіших нападів. Їх використовує поліція для нападів на громадян у беззахисній ситуації (метро, торгівельні центри, ліфти). Вони є головним інструментом залякування активістів, коли поліція розуміє, що легальне підґрунтя для рейдів повністю відсутнє. Часто серед них є рецидивісти.

Чи буде штурм адміністрації?

Ментально та юридично Гонконг досі залишається частиною західного світу, а отже боротьба за демократію триватиме надалі. Більш за все гонконгці прагнуть до привернення уваги міжнародної спільноти, а не до силового повалення влади у місті.

Держсекретар США Майкл Помпео вже заявив, що американці готові "вжити заходів", якщо Китай застосує військову силу проти мітингарів. При цьому, якими саме будуть ці "заходи", він не уточнив.

Я ніколи не виключаю жодних можливостей щодо того, що може прийти в голову президенту Трампу, і яким саме чином ми відповімо,

– сказав Помпео.

Головний партнер гонконгців у боротьбі з Пекіном – Велика Британія. Саме вони надають юридичну підтримку протестувальникам та найбільше порушують тему Гонконгу на міжнародній арені. Мітингарі покладають на Британію великі надії. Як ідеальний варіант розглядають повернення Гонконгу під британський протекторат.

У міністерстві закордонних справ Китаю вже пригрозили Лондону й закликали не лізти у справи Гонконгу та не толерувати протестувальникам.

А тим часом активісти будуть продовжувати протестувати, допоки не будуть виконані 5 основних вимог:

повна відмова від ідеї законопроекту про екстрадицію;

відмова від кваліфікації дій протестувальників як "повстання";

звільнення всіх політв’язнів та заарештованих;

відставка уряду;

створення незалежної міжнародної комісії щодо злочинів уряду та поліції та надання прямого виборчого права.



Статистика 158 днів протестів від активістів