12:42
13 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія святкує перемогу над монголо-татарами. Клуб друзів Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 12 листопада
      Вєсті.UA: Мама Дубінського любить швидкість. Уроки від народу для Шуфрича
      Вєсті.UA
      21:09, 12 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ

      Протести у Гонконгу: поліції дозволили штурмувати школи та університети – шокуючі фото

      269 Читать новость на русском
      Студент із матрасом захищається від куль біля гуртожитка університету у Гонконзі
      Студент із матрасом захищається від куль біля гуртожитка університету у Гонконзі / фото із соцмереж

      У Гонконгу тривають масштабні протести. Території університетів вже перетворилися на поля бою між поліцією та демонстрантами. Правоохоронці атакують фактично всі гуртожитки великих університетів та й самі навчальні заклади.

      Тим часом міністерство освіти Китаю дозволило атакувати та проводити обшуки у молодшій та середній школах. Про це повідомляє головний координатор організації "Український центр вільного Гонконгу" Артур Харитонов на своїй фейсбук-сторінці.

      Актуально: У Гонконзі поліція відкрила вогонь по протестувальниках: відео 18+

      Люта жесть від гонконзької поліції продовжується. У більшості університетів викладачі та адміністрація втікали, лишаючи студентів один-на-один з поліцією. У Китайському університеті Гонконгу, що одним з перших зазнав нападів поліції, студенти ночували простонеба, аби унеможливити штурм поліції,
      – повідомляє він.

      Так, у ніч на 13 листопада масштабне зіткнення між поліцією та демонстрантами пройшло на території Китайського університету. Проти протестувальників застосували сльозогінний газ та гумові кулі.

      Зіткнення відбувалися й у інших університетах міста. Студенти будують барикади, роблять запальні суміші, аби зупинити наступ правоохоронців.

      Увага! У Гонконгу під час демонстрацій трагічно загинув 22-річний студент. Тікаючи від поліції, він впав з будівлі автостоянки. Він виліз туди, аби захиститися від сльозогінного газу, який застосовувала поліція. У тяжкому стані його доправили до лікарні, проте від тяжких травм він помер. Інцидент трапився 8 листопада.


      Студенти Політехнічного університету Гонконгу під час протестів/ фото Getty Images


      Барикади в Політехнічному університеті Гонконгу/ фото Getty images


      Барикади біля Гонконзького баптистського університету/ фото Getty images


      Студент у масці Гая Фокса на врученні дипломів/ фото Getty images

      Окрім того, в одному з районів міста поліція розпочала видавати помаранчеві пов’язки, які треба носити на руці у знак підтримки поліції: тоді по таких людях не будуть стріляти. Крім навчальних закладів, поліція штурмує також усі публічні місця, як приміром, торгові центри.

      Чому у Гонконгу продовжуються протести?

      • Жителі Гонконгу намагаються продемонструвати владі своє невдоволення придушенням громадянських прав і свобод.
      • Акції протесту, які не вщухають у мегаполісі вже понад 4 місяці, відновилися з новою силою. Місцеву адміністрацію підтримує Китай. До кордону з Гонконгом Пекін навіть направив додаткові військові підрозділи під приводом начебто навчань, проте у мегаполіс вони поки не заходять.
      • Китайська влада останні 10 років намагається прискорити процес інтеграції колишньої британської колонії до свого складу. Але громадянам Гонконгу, які звикли до британських демократичних свобод, не до смаку авторитарні методи і жорсткий контроль з боку Пекіна.
      • За домовленістю з Великою Британією остаточна інтеграція Гонконгу до складу Китаю має відбутися у 2047 році.
      blog_ava
      Чикаго рекордно засипало снігом: фото, відео
      сьогодні
      13562
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Протести у Гонконгу Студенти Китай Протести
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ринок землі – це шлях до економічного зростання країни, – Кулеба пояснив, чому підтримує реформу
      сьогодні , 12:00 Ринок землі – це шлях до економічного зростання країни, – Кулеба пояснив, чому підтримує реформу
      Блог Соцмережі 139
      Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      сьогодні , 11:50 Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      Яніна Ткачук 7893
      Треба закінчувати цей "совок", – Дубілет про те, як політики сміються над власниками паїв
      сьогодні , 11:10 Треба закінчувати цей "совок", – Дубілет про те, як політики сміються над власниками паїв
      Дмитро Дубілет 1275
      Хто така Світлана Кондзеля: що відомо про спійману на хабарі працівницю Офісу Президента
      сьогодні , 10:40 Хто така Світлана Кондзеля: що відомо про спійману на хабарі працівницю Офісу Президента
      Ірина Кошанська 2182
      Скільки років треба працювати українцеві, щоб заробити статки 7 мільярдерів України
      сьогодні , 10:01 Скільки років треба працювати українцеві, щоб заробити статки 7 мільярдерів України
      Світлана Попова 1245
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук