Протести у Гонконгу: поліції дозволили штурмувати школи та університети – шокуючі фото

У Гонконгу тривають масштабні протести. Території університетів вже перетворилися на поля бою між поліцією та демонстрантами. Правоохоронці атакують фактично всі гуртожитки великих університетів та й самі навчальні заклади.

Тим часом міністерство освіти Китаю дозволило атакувати та проводити обшуки у молодшій та середній школах. Про це повідомляє головний координатор організації "Український центр вільного Гонконгу" Артур Харитонов на своїй фейсбук-сторінці.

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Люта жесть від гонконзької поліції продовжується. У більшості університетів викладачі та адміністрація втікали, лишаючи студентів один-на-один з поліцією. У Китайському університеті Гонконгу, що одним з перших зазнав нападів поліції, студенти ночували простонеба, аби унеможливити штурм поліції,

– повідомляє він.

Так, у ніч на 13 листопада масштабне зіткнення між поліцією та демонстрантами пройшло на території Китайського університету. Проти протестувальників застосували сльозогінний газ та гумові кулі.

Зіткнення відбувалися й у інших університетах міста. Студенти будують барикади, роблять запальні суміші, аби зупинити наступ правоохоронців.

Увага! У Гонконгу під час демонстрацій трагічно загинув 22-річний студент. Тікаючи від поліції, він впав з будівлі автостоянки. Він виліз туди, аби захиститися від сльозогінного газу, який застосовувала поліція. У тяжкому стані його доправили до лікарні, проте від тяжких травм він помер. Інцидент трапився 8 листопада.



Студенти Політехнічного університету Гонконгу під час протестів/ фото Getty Images



Барикади в Політехнічному університеті Гонконгу/ фото Getty images



Барикади біля Гонконзького баптистського університету/ фото Getty images



Студент у масці Гая Фокса на врученні дипломів/ фото Getty images

Окрім того, в одному з районів міста поліція розпочала видавати помаранчеві пов’язки, які треба носити на руці у знак підтримки поліції: тоді по таких людях не будуть стріляти. Крім навчальних закладів, поліція штурмує також усі публічні місця, як приміром, торгові центри.

Чому у Гонконгу продовжуються протести?