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      Протесты в Гонконге: полиции разрешили штурмовать школы и университеты – шокирующие фото

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      Протесты в Гонконге 2019: атакуют школы и университеты – фото
      Студент с матрасом защищается от пуль возле общежития университета в Гонконге / Фото из соцсетей

      В Гонконге продолжаются масштабные протесты. Территории университетов уже превратились в поля боя между полицией и демонстрантами. Правоохранители атакуют практически все общежития крупных университетов и сами учебные заведения.

      Между тем Министерство образования Китая позволило атаковать и проводить обыски в младшей и средней школах. Об этом сообщает главный координатор организации "Украинский центр свободного Гонконга" Артур Харитонов на своей фейсбук-странице.

      Актуально: В Гонконге полиция открыла огонь по протестующим: видео 18+

      Лютая жесть от гонконгской полиции продолжается. В большинстве университетов преподаватели и администрация бежали, оставляя студентов один на один с полицией. В Китайском университете Гонконга, который одним из первых подвергся нападениям полиции, студенты ночевали под открытым небом, чтобы исключить штурм полиции,
      – сообщает он.

      Так, в ночь на 13 ноября масштабное столкновение между полицией и демонстрантами прошло на территории Китайского университета. Против протестующих применили слезоточивый газ и резиновые пули.

      Столкновения происходили и в других университетах города. Студенты строят баррикады, делают зажигательные смеси, чтобы остановить наступление правоохранителей.

      Внимание! В Гонконге во время демонстраций трагически погиб 22-летний студент. Убегая от полиции, он упал из здания автостоянки. Он вылез туда, чтобы защититься от слезоточивого газа, который применяла полиция. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, однако от тяжелых травм он скончался. Инцидент произошел 8 ноября.


      Студенты Политехнического университета Гонконга во время протестов / фото Getty Images


      Баррикады в Политехническом университете Гонконга / фото Getty images


      Баррикады возле Гонконгского баптистского университета / фото Getty images


      Студент в маске Гая Фокса на вручении дипломов / фото Getty images

      Кроме того, в одном из районов города полиция начала выдавать оранжевые повязки, которые надо носить на руке в знак поддержки полиции: тогда по таким людях не будут стрелять. Кроме учебных заведений, полиция штурмует также все публичные места, как, например, торговые центры.

      Почему в Гонконге продолжаются протесты?

      • Жители Гонконга пытаются продемонстрировать властям свое недовольство подавлением гражданских прав и свобод.
      • Акции протеста, которые не утихают в мегаполисе уже более 4 месяцев, возобновились с новой силой. Местную администрацию поддерживает Китай. До границы с Гонконгом Пекин даже направил дополнительные воинские подразделения под предлогом якобы учений, однако в мегаполис они пока не заходят.
      • Китайские власти последние 10 лет пытается ускорить процесс интеграции бывшей британской колонии в свой состав. Но гражданам Гонконга, привыкшим к британским демократическим свободам, не по вкусу авторитарные методы и жесткий контроль со стороны Пекина.
      • По договоренности с Великобританией окончательная интеграция Гонконга в состав Китая состояться в 2047 году.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Протесты Китай Студенты Протесты в Гонконге
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