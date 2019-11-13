Протесты в Гонконге: полиции разрешили штурмовать школы и университеты – шокирующие фото

В Гонконге продолжаются масштабные протесты. Территории университетов уже превратились в поля боя между полицией и демонстрантами. Правоохранители атакуют практически все общежития крупных университетов и сами учебные заведения.

Между тем Министерство образования Китая позволило атаковать и проводить обыски в младшей и средней школах. Об этом сообщает главный координатор организации "Украинский центр свободного Гонконга" Артур Харитонов на своей фейсбук-странице.

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Лютая жесть от гонконгской полиции продолжается. В большинстве университетов преподаватели и администрация бежали, оставляя студентов один на один с полицией. В Китайском университете Гонконга, который одним из первых подвергся нападениям полиции, студенты ночевали под открытым небом, чтобы исключить штурм полиции,

– сообщает он.

Так, в ночь на 13 ноября масштабное столкновение между полицией и демонстрантами прошло на территории Китайского университета. Против протестующих применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Столкновения происходили и в других университетах города. Студенты строят баррикады, делают зажигательные смеси, чтобы остановить наступление правоохранителей.

Внимание! В Гонконге во время демонстраций трагически погиб 22-летний студент. Убегая от полиции, он упал из здания автостоянки. Он вылез туда, чтобы защититься от слезоточивого газа, который применяла полиция. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, однако от тяжелых травм он скончался. Инцидент произошел 8 ноября.



Студенты Политехнического университета Гонконга во время протестов / фото Getty Images



Баррикады в Политехническом университете Гонконга / фото Getty images



Баррикады возле Гонконгского баптистского университета / фото Getty images



Студент в маске Гая Фокса на вручении дипломов / фото Getty images

Кроме того, в одном из районов города полиция начала выдавать оранжевые повязки, которые надо носить на руке в знак поддержки полиции: тогда по таким людях не будут стрелять. Кроме учебных заведений, полиция штурмует также все публичные места, как, например, торговые центры.

Почему в Гонконге продолжаются протесты?