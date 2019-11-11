В Гонконге уже 6 месяц продолжаются антиправительственные протесты. Правоохранители открыли огонь по протестующим, один человек получил ранения.

Полиция использовала боевые патроны против демонстрантов на восточной стороне острова, сообщают местные СМИ.

Ранее: Во время протестов в Гонконге политику откусили кусок уха: видео 18+

Правоохранители ранили во время столкновений одного из 21-летних демонстрантов. Мужчину отправили в больницу.

Заметим, что полиция впервые начала использовать боевые патроны как предупредительные выстрелы в августе. Тогда правоохранители попали в 18-летнего протестующего и 14-летнего, оба выжили.

В Гонконге полиция открыла огонь по протестующим: видео 18+

Hong Kong police open fire at protestors from point blank rangepic.twitter.com/BRmjQnu2Ba — Daily Caller (@DailyCaller) 11 ноября 2019 г.

Что известно о протестах в Гонконге?

Жители Гонконга пытаются продемонстрировать власти свое недовольство подавлением гражданских прав и свобод. Акции протеста, которые не утихают в мегаполисе уже более четырех месяцев, возобновились с новой силой. Местную администрацию поддерживает Китай. До границы с Гонконгом Пекин даже направил дополнительные военные подразделения под предлогом якобы учений, однако в мегаполис они пока не заходят.



Китайские власти последние десять лет пытаются ускорить процесс интеграции бывшей британской колонии в свой состав. Но гражданам Гонконга, привыкшим к британским демократическим свободам, не по вкусу авторитарные методы и жесткий контроль со стороны Пекина.



А вот удастся ли жителям мегаполиса отстоять свою свободу пока сложно прогнозировать. Ведь по договоренности с Великобританией окончательная интеграция Гонконга в состав Китая должно произойти в 2047 году.