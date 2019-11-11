10:13
11 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, 9 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО

      В Гонконге полиция открыла огонь по протестующим: видео 18+

      162 Читати новину українською
      В Гонконге полиция открыла огонь по протестующим
      В Гонконге полиция открыла огонь по протестующим / Скриншот с видео

      В Гонконге уже 6 месяц продолжаются антиправительственные протесты. Правоохранители открыли огонь по протестующим, один человек получил ранения.

      Полиция использовала боевые патроны против демонстрантов на восточной стороне острова, сообщают местные СМИ.

      Ранее: Во время протестов в Гонконге политику откусили кусок уха: видео 18+

      Правоохранители ранили во время столкновений одного из 21-летних демонстрантов. Мужчину отправили в больницу.

      Заметим, что полиция впервые начала использовать боевые патроны как предупредительные выстрелы в августе. Тогда правоохранители попали в 18-летнего протестующего и 14-летнего, оба выжили.

      В Гонконге полиция открыла огонь по протестующим: видео 18+

      Что известно о протестах в Гонконге?
      Жители Гонконга пытаются продемонстрировать власти свое недовольство подавлением гражданских прав и свобод. Акции протеста, которые не утихают в мегаполисе уже более четырех месяцев, возобновились с новой силой. Местную администрацию поддерживает Китай. До границы с Гонконгом Пекин даже направил дополнительные военные подразделения под предлогом якобы учений, однако в мегаполис они пока не заходят.

      Китайские власти последние десять лет пытаются ускорить процесс интеграции бывшей британской колонии в свой состав. Но гражданам Гонконга, привыкшим к британским демократическим свободам, не по вкусу авторитарные методы и жесткий контроль со стороны Пекина.

      А вот удастся ли жителям мегаполиса отстоять свою свободу пока сложно прогнозировать. Ведь по договоренности с Великобританией окончательная интеграция Гонконга в состав Китая должно произойти в 2047 году.

      blog_ava
      Как вылечить геморрой: советы врача
      сегодня
      7016
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Оружие Полиция Протесты в Гонконге
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Письмо из Луганска: что думают друг о друге местные и выехавшие
      сегодня , 10:01 Письмо из Луганска: что думают друг о друге местные и выехавшие
      Ольга Черненко 200
      Путін захоплює Арктику, Заходу необхідно підготуватися до конфлікту, – The Telegraph
      сегодня , 08:40 Путін захоплює Арктику, Заходу необхідно підготуватися до конфлікту, – The Telegraph
      Світові Медіа 1242
      Главные новости 10 ноября: новый глава "Слуги народа" и решение в отношении Мазура в Польше
      сегодня , 08:01 Главные новости 10 ноября: новый глава "Слуги народа" и решение в отношении Мазура в Польше
      Ірина Вихрущ 580
      Правительство Гончарука: о первых победах и провалах молодых реформаторов
      сегодня , 07:30 Правительство Гончарука: о первых победах и провалах молодых реформаторов
      Інна Жолобович 283
      Мировой бренд Head разворачивает производство в Украине: что известно об их заводе в Виннице
      10 ноября , 23:10 Мировой бренд Head разворачивает производство в Украине: что известно об их заводе в Виннице
      Андрій Шляхтін 612
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук