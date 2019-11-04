10:30
4 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, 2 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Во время протестов в Гонконге политику откусили кусок уха: видео 18+

      84 Читати новину українською
      Иллюстрированное фото протестов
      Иллюстрированное фото протестов / gettyimages

      У торгового центра в Гонконге один из участников протеста устроил резню. Из-за этого пострадали четыре человека, в том числе местный политик, у которого частично откусили ухо.

      Атака произошла возле торгового центра Cityplaza в Тай Ку, где в начале дня проходили акции протеста против демократов, сообщает CNN.

      Читайте также: Новая волна протестов в Гонконге: основные требования митингующих

      Четверо мужчин, включая предполагаемого нападавшего, и одна женщина в настоящее время госпитализированы в городскую больницу Pamela Youde Nethersole. Двое из них находятся в критическом состоянии.

      гонконг проести
      Резня в Гонконге

      Среди раненых есть продемократический политик, которому частично откусили ухо.

      Видео 18+: У торгового центра митингующий устроил резню

      Митинги взорвались в нескольких торговых центрах по всему международному финансовому центру, что вызвало столкновения с силовиками.

      Что известно о протестах в Гонконге
      Жители Гонконга пытаются продемонстрировать властям свое недовольство подавлением гражданских прав и свобод. Акции протеста, которые не утихают в мегаполисе уже более четырех месяцев, возобновились с новой силой. Местную администрацию поддерживает Китай. К границе с Гонконгом Пекин даже направил дополнительные воинские подразделения под предлогом якобы учений, однако в мегаполис они пока не заходят.

      Китайские власти последние десять лет пытаются ускорить процесс интеграции бывшей британской колонии в свой состав. Но гражданам Гонконга, привыкшим к британским демократическим свободам, не по вкусу авторитарные методы и жесткий контроль со стороны Пекина.

      А вот удастся ли жителям мегаполиса отстоять свою свободу пока сложно прогнозировать. Ведь по договоренности с Великобританией окончательная интеграция Гонконга в состав Китая должна состояться в 2047 году.

      blog_ava
      4 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      3677
      Теги: Протесты в Гонконге Протесты
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Концесії в Україні: чи стане держава надійним партнером бізнесу?
      сегодня , 08:40 Концесії в Україні: чи стане держава надійним партнером бізнесу?
      Ярослав Гришин 125
      Зеленський залишився без більшості у парламенті через "групу Коломойського", – Гнап
      сегодня , 01:00 Зеленський залишився без більшості у парламенті через "групу Коломойського", – Гнап
      Дмитро Гнап 633
      Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      3 ноября , 22:00 Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      Блоги тижня 1150
      Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      3 ноября , 21:20 Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      Михайло Макарук 718
      Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      3 ноября , 20:30 Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      Анна Калюжна 319
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук