Во время протестов в Гонконге политику откусили кусок уха: видео 18+
У торгового центра в Гонконге один из участников протеста устроил резню. Из-за этого пострадали четыре человека, в том числе местный политик, у которого частично откусили ухо.
Атака произошла возле торгового центра Cityplaza в Тай Ку, где в начале дня проходили акции протеста против демократов, сообщает CNN.
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Четверо мужчин, включая предполагаемого нападавшего, и одна женщина в настоящее время госпитализированы в городскую больницу Pamela Youde Nethersole. Двое из них находятся в критическом состоянии.
Резня в Гонконге
Среди раненых есть продемократический политик, которому частично откусили ухо.
Видео 18+: У торгового центра митингующий устроил резню
Митинги взорвались в нескольких торговых центрах по всему международному финансовому центру, что вызвало столкновения с силовиками.
Что известно о протестах в Гонконге
Жители Гонконга пытаются продемонстрировать властям свое недовольство подавлением гражданских прав и свобод. Акции протеста, которые не утихают в мегаполисе уже более четырех месяцев, возобновились с новой силой. Местную администрацию поддерживает Китай. К границе с Гонконгом Пекин даже направил дополнительные воинские подразделения под предлогом якобы учений, однако в мегаполис они пока не заходят.
Китайские власти последние десять лет пытаются ускорить процесс интеграции бывшей британской колонии в свой состав. Но гражданам Гонконга, привыкшим к британским демократическим свободам, не по вкусу авторитарные методы и жесткий контроль со стороны Пекина.
А вот удастся ли жителям мегаполиса отстоять свою свободу пока сложно прогнозировать. Ведь по договоренности с Великобританией окончательная интеграция Гонконга в состав Китая должна состояться в 2047 году.