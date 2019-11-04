Під час протестів у Гонконзі політику відкусили шматок вуха: відео 18+

Біля торгового центру у Гонконзі один з учасників протесту влаштував різанину. Через це постраждали чотири людини, в тому числі місцевий політик, у якого частково відкусили вухо.

Атака сталася біля торгового центру Cityplaza в Тай Ку, де на початку дня проходили акції протесту проти демократів, повідомляє CNN.

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Четверо чоловіків, включаючи передбачуваного нападника, і одна жінка в даний час госпіталізовані в міську лікарню Pamela Youde Nethersole. Двоє з них перебувають у критичному стані.



Різанина у Гонконзі

Серед поранених є продемократичний політик, якому частково відкусили вухо.

Відео 18+: Біля торгового центру мітингувальник влаштував різанину

Blood was spilled in Hong Kong on Sunday when a political argument led to a Mandarin-speaking man carrying out a vicious knife attack https://t.co/6GPrNoJQOi pic.twitter.com/Y1XlLVCoqU — SCMP News (@SCMPNews) November 4, 2019

Мітинги вибухнули в кількох торгових центрах по всьому міжнародному фінансовому центрі, що викликало зіткнення з силовиками.

Що відомо про протести у Гонконгу?Жителі Гонконгу намагаються продемонструвати владі своє невдоволення придушенням громадянських прав і свобод. Акції протесту, які не вщухають у мегаполісі вже понад чотири місяці, відновилися з новою силою. Місцеву адміністрацію підтримує Китай. До кордону з Гонконгом Пекін навіть направив додаткові військові підрозділи під приводом начебто навчань, проте у мегаполіс вони поки не заходять.



Китайська влада останні десять років намагається прискорити процес інтеграції колишньої британської колонії до свого складу. Але громадянам Гонконгу, які звикли до британських демократичних свобод, не до смаку авторитарні методи і жорсткий контроль з боку Пекіна.



А от чи вдасться жителям мегаполіса відстояти свою свободу поки складно прогнозувати. Адже за домовленістю з Великою Британією остаточна інтеграція Гонконгу до складу Китаю має відбутися у 2047 році.