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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Нова хвиля протестів у Гонконгу: основні вимоги мітингувальників

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      Протести у Гонконгу набирають обертів. Тепер люди вимагають, щоб їм дозволили обирати місцеву владу. А ось правління Китаю вважає, що підбурюють ситуацію у Гонконгу іноземні уряди. Як розгортаються події у цьому колись демократичному куточку Китаю – читайте далі.

      На вулицях Гонконгу знову неспокійно. Люди знову почали виходити на протести. Усі у темному одязі, а на обличчях маски. Вони розбирають турнікети, аби споруджувати вуличні барикади. Щоб відгородитись від правоохоронців.

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      Подекуди навіть співали гімн Великобританії. Так люди натякають на незалежність Гонконгу від Китаю. Адже до кінця минулого століття Гонконг був колонією Об'єднаного Королівства. Влада Китаю вважає, що протести – справа рук іноземних урядів.

      Ми вдосконалимо систему, в якій місцеві органи повністю підпорядковуватимуться центральному уряду. Який захищає суверенітет, інтереси та безпеку. Ми рішуче запобігатимемо втручанню та підривній діяльності іноземних сил,
      – наголосив член Постійної комісії Національного конгресу Шень Чуняо.


      На вулицях Гонконгу знову неспокійно

      А ось активісти певні, що комуністичне правління країни намагається не допустити до влади тих, хто мислить інакше. Людей це обурило ще більше, тепер вони вимагають, аби вибирати місцеву владу у Гонконгу могли самі жителі.


      Люди Гонконгу стоять проти Китаю

      Рішення відмовити мені в участі у місцевих виборах – політично обумовлене. Моя громадянська позиція – це злочин у їхній свідомості,
      – зазначив громадський активіст Джошуа Вонг.

      Щойно мітингувальники вийшли на протест, одразу на противагу їм вийшли й спецпризначенці. Й одразу завдали удару. Розпилювали сльозогінний газ та стріляли гумовими кулями. А цей водомет на швидкості рушив просто у натовп, ледь не почавивши людей.


      Нова хвиля протестів у Гонконгу

      Антиурядові протести розпочались ще на початку літа через закон про екстрадицію злочинців на материкову частину Китаю. У Гонконзі переконані, що таке рішення призвело б до репресій. Після протестів прийняття закону тимчасово відклали. Тепер же місцеві жителі вимагають, аби їм дали право самостійно обирати владу в Гонконзі. Бо досі він вважався своєрідним острівцем демократії у комуністичному Китаї.

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      Автор: Роман Смоляр
      Теги: Новини України Протести Протести у Гонконгу
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