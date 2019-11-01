Протести через загадкову смерть підлітка в Прилуках: усе що відомо – фото, відео

У Прилуках на Чернігівщині під колесами потяга загинув 14-річний Денис Чаленко. Проте, рідні хлопця переконані – його вбили. Через це у Прилуках розпочалися протести під місцевим відділенням поліції: активісти палять шини і вимагають провести справедливе розслідування.

Як загинув хлопець: офіційна версія поліції

Тіло 14-річного школяра Дениса Чаленка знайшли на залізничних коліях у Прилуках у вівторок, 29 жовтня. Поліція Чернігівщини вважає, що це просто нещасний випадок.

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За попередньою інформацією, підліток переходив залізничну колію у невстановленому місці, його збив дизель-потяг сполученням "Ніжин – Гребінка. Школяр загинув на місці від отриманих тілесних ушкоджень, – повідомили у поліції.

Через загибель хлопця правоохоронці відкрили кримінальне провадження "порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей". Призначено низку експертиз, які мають встановити причину смерті підлітка.

Не смерть, а вбиство: що кажуть батьки Дениса

Батьки 14-річного Дениса Чаленка розповідають, що їх син 29 жовтня пішов на заняття з боксу. Коли хлопець довго не повертався додому, вони почали телефонувати сину, але він не відповідав на дзвінки, пише ТСН.

Рідні почали шукали підлітка. Тіло хлопця знайшли за п'ять кілометрів від його будинку.

При цьому батьки, коли шукали сина, побачили безліч плям крові за сотні метрів від його загибелі. У крові було видно відбиток від взуття, а сліди привели до покинутої колії. Батьки показали усе це поліції, але слідчі не повірили їм.

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Першими в правдивості офіційної версії загибелі хлопця засумнівалися медики. За їх словами, у Дениса – досить нехарактерні травми як для смерті на залізничній колії.

Сказали чергові швидкої допомоги: він уже давно, його сюди перенесли, його не поїзд збив,

– сказав батько Віктор Чаленко.

Окрім того, помічник машиніста заявив, що підліток лежав на колії вже мертвий з гематомами. Проте, йому телефонували поліцейські і наполягали дати інші свідчення.

Відтак, батьки Дениса переконані, що їх сина вбили, а тіло поклали на рейки, аби приховати сліди злочину.



Загиблий Денис Чаленко / скрін з відео

Хто може бути причетним до загибелі хлопця?

Батьки Дениса провели власне розслідування і розповідають, що до вбивства можуть бути причетні четверо 16-річних підлітків. Двоє з них – місцеві, інші двоє – кияни.

Чутки такі ходять, що до цього злочину причетні діти високопосадовців, котрі працюють у судовій системі в Києві,

– зазначив адвокат родини Володимир Білик.

За словами рідних, Денис нібито вступився за дівчину, через що ті хлопці побили і зарізали його.

Окрім того, напередодні трагічної смерті Денис нібито отримував повідомлення з погрозами. Відповідні листування він показував батькам.

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Чому спалахнули протести і що вимагають люди?

Протести у Прилуках розпочалися в четвер, 31 жовтня. Люди вийшли на мітинг під місцеве відділення поліції і вимагають від правоохоронців справедливого розслідування загибелі Дениса Чаленка. Люди переконані, що поліція наполегливо не хоче помічати всі докази вбивства хлопця.

"У нас є запал, щоб довести цю справу, і щоб покарані були вбивці, а не та невинна людина – машиніст, на яку вони хочуть перевести стрілки", – сказала ТСН громадська діячка Ольга Костюк.



У Прилуках люди вийшли на мітинг через загадкову смерть підлітка / скріншот

Протести у Прилуках через загибель Дениса Чаленка: відео

Вже 1 листопада акції спалахнули з новою силою – на вулиці вийшли майже 300 місцевих жителів. Вони запалили шини, кидали петарди. Кілька активістів навіть влаштували бійку з правоохоронцями. Люди переконують, що будуть протестувати, поки поліція не почує їх вимоги.

Як реагують і що обіцяють в поліції?

Тим часом правоохоронці переконують, що у них немає підтвердження, що Дениса вбили. Проте, вони розглядають різні версії загибелі хлопця, розслідування триває.

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У поліції Чернігівсьої області наголосили, що справа про смерть хлопця перебуває на особистому контролі керівництва Національної поліції України. До роботи слідчих залучили представників потерпілої сторони та ЗМІ.

Окрім того, правоохоронці пообіцяли громаді провожити регулярні зустрічі, на яких слідчі звітуватимуть про свою роботу і розслідування загибелі Дениса.

Коментар Нацполіції про смерть Дениса Чаленка у Прилуках: відео

У справі вже є певні зрушення. Під тиском громадськості вдалося добитися перевезення тіла загиблого Дениса до моргу в Київ. У столиці в понеділок, 4 листопада, мають провести незалежну судово-медичну експертизу. 5 листопада стане відомо, чи була смерть Дениса випадковою, чи його дійсно жорстоко вбили.