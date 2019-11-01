Протесты из-за загадочной смерти подростка в Прилуках: все что известно – фото, видео

В Прилуках на Черниговщине под колесами поезда погиб 14-летний Денис Чаленко. Однако родные парня уверены: его убили. Из-за этого в Прилуках начались протесты под местным отделением полиции: активисты жгут шины и требуют провести справедливое расследование.

Как погиб парень: официальная версия полиции

Тело 14-летнего школьника Дениса Чаленко нашли на железнодорожных путях в Прилуках во вторник, 29 октября. Полиция Черниговщины считает, что это просто несчастный случай.

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По предварительной информации, подросток переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, его сбил дизель-поезд сообщением "Нежин – Гребенка". Школьник погиб на месте от полученных телесных повреждений, – сообщили в полиции.

По смерти парня правоохранители открыли уголовное производство "нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей". Назначен ряд экспертиз, которые должны установить причину смерти подростка.

Не смерть, а убийство: что говорят родители Дениса

Родители 14-летнего Дениса Чаленко рассказывают, что их сын 29 октября ушел на занятия по боксу. Когда парень долго не возвращался домой, они стали звонить сыну, но он не отвечал на звонки, пишет ТСН.

Родные начали искали подростка. Тело парня нашли в пяти километрах от его дома.

При этом родители, когда искали сына, увидели множество пятен крови за сотни метров от его гибели. В крови был виден отпечаток от обуви, а следы привели к заброшенной колее. Родители показали все это полиции, но следователи не поверили им.

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Первыми в правдивости официальной версии гибели парня усомнились медики. По их словам, у Дениса – весьма нехарактерные травмы как для смерти на железнодорожном полотне.

Сказали дежурные скорой помощи: он уже давно, его сюда перенесли, его не сбил поезд,

– сказал отец Виктор Чаленко.

Кроме того, помощник машиниста заявил, что подросток лежал на пути уже мертвый с гематомами. Однако, ему звонили полицейские и настаивали дать другие показания.

Следовательно, родители Дениса убеждены, что их сына убили, а тело положили на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.



Погибший Денис Чаленко / скрин из видео

Кто может быть причастен к гибели парня?

Родители Дениса провели собственное расследование и рассказывают, что к убийству могут быть причастны четверо 16-летних подростков. Двое из них – местные, другие двое – киевляне.

Слухи такие ходят, что к этому преступлению причастны дети чиновников, которые работают в судебной системе в Киеве,

– отметил адвокат семьи Владимир Билык.

По словам родных, Денис якобы вступился за девушку, из-за чего те ребята избили и зарезали его.

Кроме того, накануне трагической смерти Денис якобы получал сообщения с угрозами. Соответствующие переписки он показывал родителям.

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Почему вспыхнули протесты и что требуют люди?

Протесты в Прилуках начались в четверг, 31 октября. Люди вышли на митинг под местное отделение полиции и требуют от правоохранителей справедливого расследования гибели Дениса Чаленко. Люди убеждены, что полиция упорно не хочет замечать все доказательства убийства парня.

"У нас есть стремление, чтобы доказать это дело, и чтобы наказаны были убийцы, а не тот невинный человек-машинист, на который они хотят перевести стрелки", – сказала ТСН общественный активист Ольга Костюк.



В Прилуках люди вышли на митинг из-за загадочной смерти подростка / скриншот

Протесты в Прилуках из-за гибели Дениса Чаленко: видео

Уже 1 ноября акции вспыхнули с новой силой – на улицы вышли около 300 местных жителей. Они зажгли шины, бросали петарды. Несколько активистов даже устроили драку с правоохранителями. Люди убеждают, что будут протестовать, пока полиция не услышит их требования.

Как реагируют и что обещают в полиции?

Тем временем правоохранители убеждают, что у них нет подтверждения, что Дениса убили. Тем не менее, они рассматривают различные версии гибели парня, расследование продолжается.

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В полиции Черниговской области отметили, что дело о смерти парня находится на личном контроле руководства Национальной полиции Украины. К работе следователей привлекли представителей потерпевшей стороны и СМИ.

Кроме того, правоохранители пообещали общине провожить регулярные встречи, на которых следователи будут отчитываться о своей работе и расследовании гибели Дениса.

Комментарий Нацполиции о смерти Дениса Чаленко в Прилуках: видео

В деле уже есть определенные сдвиги. Под давлением общественности удалось добиться перевозки тела погибшего Дениса в морг в Киев. В столице в понедельник, 4 ноября, должны провести независимую судебно-медицинскую экспертизу. 5 ноября станет известно, была ли смерть Дениса случайной, или его действительно жестоко убили.