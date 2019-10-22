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      Кровавая трагедия в Запорожье: женщина пыталась убить детей и себя кухонным ножом

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      В Запорожье 30-летняя женщина, которая была матерью пятерых детей пыталась зарезать троих младших, а потом наложить на себя руки. Свидетели рассказали, что женщина потеряла рассудок и рассказывала что-то о дьяволе и о демонах. Детей удалось спасти, а мать направили в психиатрическую больницу.

      Последние полтора года семья с пятью детьми арендовала дом. Именно там мать с кухонным ножом бросилась на трех самых маленьких.

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      "Кухонным ножом нанесла ножевые ранения своим детям 2010, 2012 и 2016 годов рождения. После этого пыталась покончить с собой, порезав предплечье", – пояснила пресс-секретарь полиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

      Будинок
      Дом, где все произошло

      В то же время старшая четырнадцатилетняя дочь вернулась домой. У дверей девочка услышала крики изнутри. Поэтому же сразу побежала звать на помощь Наталью – владелицу дома, которая живет неподалеку. Открыв дверь женщина увидела окровавленных малышей и сразу вызвала скорую и полицию.

      Власниця будинку
      Хозяйка дома

      "Что же она говорила: они дьявольские дети, они не должны жить, я их убила, я дьявола убила. А этот маленький, он же к маме лезет. Рубашечка вся спереди в крови. Она взяла его на руки. Но потом он не успокаивался, еще больше кричал. Она его как-то та взяла, смотрю, а он синеет. Я еле его забрала от нее", – вспомнила хозяйка дома Наталья Ковтун.

      Трех детей с резаными ранами доставили в больницу, где их прооперировали. Двое в тяжелом состоянии в реанимации.

      В районе грудной клетки есть травмы, нанесенные холодным оружием. Неотложная помощь была предоставлена в полном объеме. Все, что нужно было сделать, мы сделали,
      – пояснил и.о. заместителя главного врача областной детской больницы Вячеслав Ткаченко.

      Их мать после оказания медицинской помощи направили на экспертизу в психиатрическую больницу. Соседи говорили, что ничего подозрительного за семьей не наблюдали. Известно, что дети у женщины от разных мужчин, а нынешний сожитель сейчас находится на заработках в области. За детьми в основном ухаживала старшая девочка.

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      Полиция открыла два уголовных производства, речь идет о покушении на преступление и умышленное убийство. После результатов психологической экспертизы будет известно: будут ли женщину судить, или отправят на принудительное лечение.

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      Автор: Анастасия Литвиненко
      Теги: Новости Украины Криминал Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Новости Запорожья
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