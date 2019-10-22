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      Кривава трагедія у Запоріжжі: жінка намагалася вбити дітей та себе кухонним ножем

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      У Запоріжжі 30-річна жінка, яка була матір’ю п'ятьох дітей, намагалася зарізати трьох молодших, а потім накласти на себе руки. Свідки розповіли, що жінка втратила глузд і розповідала щось про диявола і про демонів. Дітей вдалось врятувати, а їх матір направили до психіатричної лікарні.

      Останні півтора року родина із п'ятьма дітьми орендувала будинок. Саме там мати з кухонним ножем кинулась на трьох найменших.

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      "Кухонним ножем нанесла ножові поранення своїм дітям 2010, 2012 та 2016 років народження. Після цього намагалася накласти на себе руки, порізавши передпліччя", – пояснила речниця поліції у Запорізькій області Катерина Людвік.

      Будинок
      Будинок, де все сталося

      Водночас найстарша чотирнадцятирічна донька повернулась додому. Біля дверей дівчинка почула крики зсередини. То ж одразу побігала кликати на допомогу Наталю – власницю будинку, яка живе неподалік. Відкривши двері жінка побачила скривавлених малюків і одразу викликала швидку та поліцію.

      Власниця будинку
      Власниця будинку

      "Що ж вона казала: вони диявольські діти, вони не повинні жити, я їх вбила, я диявола вбила. А цей маленький, він же до мами лізе. Сорочечка вся спереду в крові. Вона взяла його на руки. Але потім він не заспокоювався, ще більше кричав. Вона його якось та взяла, дивлюся, а він синіє. Я ледве його видерла від неї", – пригадала господарка будинку Наталія Ковтун.

      Трьох дітей з різаними ранами доставили до лікарні, де їх прооперували. Двоє у найважчому стані в реанімації.

      В районі грудної клітки є травми, нанесені холодною зброєю. Невідкладна допомога була надана в повному обсязі. Все, що потрібно було зробити, то ми зробили,
      – пояснив в. о. заступника головного лікаря обласної дитячої лікарні В’ячеслав Ткаченко.

      Їх матір після надання медичної допомоги направили на експертизу в психіатричну лікарню. Сусіди казали, що нічого підозрілого за сім'єю не спостерігали. Відомо, що діти у жінки від різних чоловіків, а теперішній співмешканець зараз перебуває на заробітках в області. За дітьми здебільшого доглядала найстарша дівчинка.

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      Поліція відкрила два кримінальні провадження, йдеться про замах на злочин та умисне вбивство. Після результатів психологічної експертизи буде відомо: чи жінку судитимуть, чи відправлять на примусове лікування.

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      Автор: Анастасія Литвиненко
      Теги: Новини України Кримінал Новини Запоріжжя Кримінальні новини Діти і неповнолітні
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