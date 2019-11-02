Новая волна протестов в Гонконге: основные требования митингующих

Протесты в Гонконге набирают обороты. Теперь люди требуют, чтобы им разрешили выбирать местную власть. А вот правление Китая считает, что подстрекают ситуацию в Гонконге иностранные правительства. Как разворачиваются события в этом некогда демократическом уголке Китая – читайте дальше.

На улицах Гонконга снова неспокойно. Люди опять начали выходить на протесты. Все в темной одежде, а на лицах маски. Они разбирают турникеты, чтобы строить уличные баррикады. Чтобы отгородиться от правоохранителей.

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Кое-где даже пели гимн Великобритании. Так люди намекают на независимость Гонконга от Китая. Ведь до конца прошлого века Гонконг был колонией Объединенного Королевства. Власти Китая считают, что протесты – дело рук иностранных правительств.

Мы усовершенствуем систему, в которой местные органы полностью будут подчиняться центральному правительству. Которое защищает суверенитет, интересы и безопасность. Мы будем решительно предотвращать вмешательство и подрывную деятельность иностранных сил,

– подчеркнул член Постоянной комиссии Национального Конгресса Шень Чуняо.



На улицах Гонконга снова неспокойно

А вот активисты уверены, что коммунистическое правление страны пытается не допустить к власти тех, кто мыслит иначе. Людей это возмутило еще больше, теперь они требуют, чтобы выбирать местную власть в Гонконге могли сами жители.



Люди Гонконга стоят против Китая

Решение отказать мне в участии в местных выборах – политически обусловленное. Моя гражданская позиция – это преступление в их сознании,

– отметил общественный активист Джошуа Вонг.

Только митингующие вышли на протест, сразу в противовес им вышли и спецназовцы. И сразу нанесли удар. Распыляли слезоточивый газ и стреляли резиновыми пулями. А этот водомет на скорости двинулся прямо в толпу, едва не задавив людей.



Новая волна протестов в Гонконге

Антиправительственные протесты начались еще в начале лета из-за закона об экстрадиции преступников на материковую часть Китая. В Гонконге убеждены, что такое решение привело бы к репрессиям. После протестов принятие закона отложили. Теперь же местные жители требуют, чтобы им дали право самостоятельно выбирать власть в Гонконге. Потому что до сих пор он считался своеобразным островком демократии в коммунистическом Китае.