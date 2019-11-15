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      Гонконг може втратити автономію через протести людей

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      Гонконг може втратити автономію через протести людей / Фото з соцмереж

      Керівництво Китаю пригрозило жителям Гонконгу. Мовляв, протести та насильство загрожує принципу "одна країна – дві системи", а це може означати втрату особливого статусу регіону у Китаї.

      Глава Китаю Сі Цзінь-Пін вважає, що активність демонстрантів шкодить комуністичним законам країни.

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      "Насильницька протиправна діяльність демонстрантів серйозно зашкодила верховенству закону та соціальному порядку в Гонконзі", – наголосив він.

      Зазначимо, що протести в Гонконзі досі не вщухають. 15 листопада внаслідок сутичок загинув один чоловік, йому розбили голову камінням. Глава Китаю вважає, що зараз найактуальнішим завданням є припинення насильства та хаосу та повернення ладу в Гонконзі.

      Протести в Гонконзі
      Протести в Гонконзі

      Що відомо про протести в Гонконгу?Протести у Гонконгу тривають вже четвертий місяць. Рушієм до мітингів стала поправка до закону про екстрадицію, яку мали внести 12 червня 2019 року. Вона могла б примусити Гонконг видавати підозрюваних країнам, з якими у нього немає угод про екстрадицію.

      Серед цих країн: Тайвань, Макао, континентальні частини Китаю та інші. Протестувальники вважали, що подібний закон покладе край автономності Гонконгу.

      Влада Гонконгу пішла на поступки протестувальникам та відкликала законопроєкт 2 липня 2019 року. Але відмова влади від внесення поправки до закону не переконала мітингувальників зупинити протести. Тепер вони вимагають укріплення автономії Гонконгу та відставки уряду.

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      15 листопада
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Протести у Гонконгу Китай Постраждалі
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