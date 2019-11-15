Гонконг може втратити автономію через протести людей
Керівництво Китаю пригрозило жителям Гонконгу. Мовляв, протести та насильство загрожує принципу "одна країна – дві системи", а це може означати втрату особливого статусу регіону у Китаї.
Глава Китаю Сі Цзінь-Пін вважає, що активність демонстрантів шкодить комуністичним законам країни.
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"Насильницька протиправна діяльність демонстрантів серйозно зашкодила верховенству закону та соціальному порядку в Гонконзі", – наголосив він.
Зазначимо, що протести в Гонконзі досі не вщухають. 15 листопада внаслідок сутичок загинув один чоловік, йому розбили голову камінням. Глава Китаю вважає, що зараз найактуальнішим завданням є припинення насильства та хаосу та повернення ладу в Гонконзі.
Протести в Гонконзі
Що відомо про протести в Гонконгу?Протести у Гонконгу тривають вже четвертий місяць. Рушієм до мітингів стала поправка до закону про екстрадицію, яку мали внести 12 червня 2019 року. Вона могла б примусити Гонконг видавати підозрюваних країнам, з якими у нього немає угод про екстрадицію.
Серед цих країн: Тайвань, Макао, континентальні частини Китаю та інші. Протестувальники вважали, що подібний закон покладе край автономності Гонконгу.
Влада Гонконгу пішла на поступки протестувальникам та відкликала законопроєкт 2 липня 2019 року. Але відмова влади від внесення поправки до закону не переконала мітингувальників зупинити протести. Тепер вони вимагають укріплення автономії Гонконгу та відставки уряду.
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