Гонконг: "Хто не скаче – геть в Пекін!"

Громадські заворушення в китайському Гонконгу, які продовжуються вже довгі місяці та нещодавно, здавалося, почали вщухати, – спалахнули з новою силою.

Спостерігачі вважають, що справа йде чи то до гонконзької революції, а чи то до кривавого придушення протестів силами китайської армії – в будь-якому разі, Гонконг нині знову розбурхався не на жарт. Чого ж вимагають остров'яни, проти чого вони протестують?

Детальніше про ситуацію: Протести у Гонконзі тривають: причини та наслідки

Останні події в Гонконгу знову й знову дуже нагадують українську Революцію гідності. Вже третій день поспіль демонстранти частково паралізували рух міського транспорту, не даючи проходити потягам місцевого метро. На перехрестях доріг стоять пікети, заважаючи рухові автотранспорту, тож багато людей просто не змогли дістатися до своїх робочих місць. Кілька університетів та майже всі школи скасували заняття, а на території кампуса найбільшого університету Гонконгу студенти б'ються з поліцейськими. Цікаво, що в багатьох місцях, де відбуваються зіткнення, очевидці спостерігають, як молоді люди відчайдушно розмахують... жовто-синіми українськими прапорами. Стверджують, що українські майданівці вважаються в Гонконгу взірцями й фільми про Україну та про події Революції гідності мають неабияку популярність...



Революція гідності для гонконців є взірцем / Фото Іnstagram

Хроніка трьох днів

У вівторок "виконавчий шеф" Гонконгу (так офіційно називається посада голови китайського уряду острова) Керрі Лам назвала дії протестувальників "украй егоїстичними" та заявила про свою готовність "пробачити" блокувальникам транспорту, якщо ті припинять свою блокаду. У відповідь ті побажали їй "забиратися геть в Пекін".

Сполучені Штати Америки в понеділок увечері закликали демонстрантів та гонконзький уряд до діалогу.

Ми засуджуємо насильство з усіх боків, співчуваємо жертвам насильства, яких би політичних поглядів вони не дотримувалися, та закликаємо всі сторони – поліцію та демонстрантів – бути стриманими,

– заявила речниця Держдепу США.

Подібну позицію "і вашим, і нашим" деякі американські коментатори пояснюють існуванням секретної угоди між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном про те, що Америка не втручатиметься в гонконзькі події, якщо уряд КНР передасть Трампові "компромат" на його найімовірнішого суперника на виборах наступного року, демократа Джо Байдена.

Дивіться відео застосування сили поліцією у Гонконзі:

Також в понеділок, офіцер поліції важко поранив одного з демонстрантів, поціливши йому з пістолета в груди. Взагалі, постріли вже гучно лунають по всьому місту, точна кількість жертв невідома. Поліція стверджує, що стріляє виключно в "мародерів". Справді, в місті постійно спалахують пожежі, демонстранти кидають в поліцейських камені, які видобувають просто з бруківки. В центрі міста горять шини. Одного з учасників демонстрацій прихильники гонконзького "антимайдану" (тобто, чинної влади КНР), за повідомленням газети South China Morning Post, облили бензином та підпалили. Ще в п'ятницю загинув студент – через бійку з поліцейськими він випав з вікна однієї з будівель в університетському кампусі та розбився. Насправді, деталі його загибелі невідомі, але демонстранти звинувачують поліцейських.

Актульно: Протести у Гонконгу: поліції дозволили штурмувати школи та університети – шокуючі фото

Шість вимог протестувальників

Чого ж вимагають, за що б'ються демонстранти в Гонконгу? Загалом, вони висунули до уряду шість вимог.

Одну з вимог уряд вже встиг виконати: четвертого вересня "виконавчий шеф" Керрі Лам офіційно відкликала проєкт так званого "закону про видачу", який дозволяв видавати підозрюваних в антикитайській діяльності китайській владі на материку. Цей законопроєкт повністю порушав основну умову, за якої Гонконг свого часу мирно повернувся до Китаю: "Одна країна – дві системи".

Друга вимога така: громадяни Гонконгу бажають в майбутньому самі обирати собі як "виконавчого шефа" (тобто, голову уряду), так і власний парламент (він називається "законодавчим комітетом" або Legco – Legislative Council). Наразі виконавча влада Гонконгу, в якому проживають 7 мільйонів громадян, обирається лише частково виборним парламентом (комітетом), який, в свою чергу, складається аж із 1200 депутатів.

По-третє, демонстранти вимагають, аби їх протести не вважалися офіційно "бунтом", як це робиться наразі. Бо якщо заарештовані досі протестувальники будуть засуджені, як "бунтівники" – їм загрожують до 10 років у в'язниці.

Вимога четверта: створення незалежної комісії, яка має складатися з суддів та досліджувати випадки зіткнень між поліцією та демонстрантами. Керрі Лам, щоправда, наполягає на тому, щоб звинувачення в бік поліцейських розглядали... самі ж поліцейські.

Вимога п'ята: всі звинувачення, висунуті проти заарештованих демонстрантів, мають бути скасовані. Особливо маніфестантів обурює, що влада навіть не намагається заарештовувати "антимайданівців" (тобто, прокитайських "тітушок" та найнятих бандитів), які нападають на протестувальників. Досі лише двоє з них були затримані поліцією й одразу відпущені.

Ну, й остання, шоста вимога: з того моменту, як 4 жовтня уряд проголосив "надзвичайну ситуацію", демонстранти вимагають скасування заборони на маски та балаклави. Багато з них користуються ними, бо побоюються наслідків – навіть, якщо вони протестують цілком мирно.

"Досить надзвичайного стану!"



Зіткнення протестувальників та поліції в Гонконгу / Фото з відкритих джерел

Загалом, запроваджений урядом надзвичайний стан вже сам собою є неабияким подразником для протестувальників. Його було введено, як відповідь на ескалацію протестів вже більш, ніж місяць тому, причому цікаво, що чинний закон про надзвичайний стан та, зокрема, про заборону на балаклави в Гонконгу був ухвалений ще за часів, коли острів ще був британською колонією. За ним, той, хто ховає своє обличчя під час протестних акцій, може дістати до року тюрми. Стаття 241 цього закону дає урядові право й на інші надзвичайні заходи, які (цитата) "можуть вважатися необхідними з точки зору суспільного інтересу". Зокрема, прямо називаються: цензура ЗМІ, полегшена процедура арешту та ув'язнення, обшуки в домівках, конфіскації та вривання комунікаційних мереж.

Цей закон, написаний "для надзвичайних випадків та виникнення суспільної небезпеки", був запроваджений британською колоніальною адміністрацією ще в 1922 році й застосовувався досі лише два рази за всю історію: того ж року, під час страйку моряків, а також в 1967 році, коли підбурені Пекіном гонконзькі комуністи протестували проти британської колоніальної влади. Нині все навпаки: Гонконг протестує проти китайської влади, а закон – все той же самий.

Втім, слід зазначити, що в острівних жителів є всі підстави не довіряти китайському урядові. До 1997 року, як відомо, Гонконг був колонією британської корони – британці орендували острів ще в китайського імператора. Коли ж термін оренди сплив – Гонконг було цілком мирно передано КНР, причому ця мирна передача відбулася тому, що уряд у Пекіні пообіцяв, що основні права людини – такі, як право на висловлення власної думки, на вільну пресу й таке інше – на острові будуть неухильно дотримуватися принаймні протягом наступних 50 років. Але зміцніла останніми часами гонконзька демократична опозиція звинувачує уряд в тому, що він свою обіцянку не виконав та порушив особливі правила, запроваджені для Гонконгу та відомі під загальною назвою "Одна країна – дві системи". Саме тому Гонконг тепер і вирує.

Чому у Гонконгу продовжуються протести?– Жителі Гонконгу намагаються продемонструвати владі своє невдоволення придушенням громадянських прав і свобод.

– Акції протесту, які не вщухають у мегаполісі вже понад 4 місяці, відновилися з новою силою. Місцеву адміністрацію підтримує Китай. До кордону з Гонконгом Пекін навіть направив додаткові військові підрозділи під приводом начебто навчань, проте у мегаполіс вони поки не заходять.

– Китайська влада останні 10 років намагається прискорити процес інтеграції колишньої британської колонії до свого складу. Але громадянам Гонконгу, які звикли до британських демократичних свобод, не до смаку авторитарні методи і жорсткий контроль з боку Пекіна.

– За домовленістю з Великою Британією остаточна інтеграція Гонконгу до складу Китаю має відбутися у 2047 році.

Шокуюче: У Гонконгу поліція відкрила вогонь по протестувальниках: відео 18+