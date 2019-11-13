Гонконг: "Кто не скачет – вон в Пекин!"

Общественные волнения в китайском Гонконге, которые продолжаются уже долгие месяцы и недавно, казалось, начали утихать, – вспыхнули с новой силой.

Наблюдатели считают, что дело идет к гонконгской революции, а то и до кровавого подавления протестов силами китайской армии – в любом случае, Гонконг сейчас снова разошелся не на шутку. Чего же требуют островитяне, против чего они протестуют?

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Последние события в Гонконге снова и снова очень напоминают украинскую Революцию достоинства. Уже третий день подряд демонстранты частично парализовали движение городского транспорта, не давая проходить поездам местного метро. На перекрестках дорог стоят пикеты, мешая движению автотранспорта, поэтому много людей просто не смогли добраться до своих рабочих мест. Несколько университетов и почти все школы отменили занятия, а на территории кампуса крупнейшего университета Гонконга студенты дерутся с полицейскими. Интересно, что во многих местах, где происходят столкновения, очевидцы наблюдают, как молодые люди отчаянно размахивают... желто-синими украинскими флагами. Утверждают, что украинские майдановцы считаются в Гонконге образцами и фильмы об Украине и о событиях Революции достоинства имеют большую популярность...



Революция Достоинства для гонконцев является образцом / Фото Іnstagram

Хроника трех дней

Во вторник "исполнительный шеф" Гонконга (так официально называется должность главы китайского правительства острова) Кэрри Лам назвала действия протестующих "крайне эгоистичными" и заявила о своей готовности "простить" блокировку транспорта, если те прекратят свою блокаду. В ответ те пожелали ей "убираться в Пекин".

Соединенные Штаты Америки в понедельник вечером призвали демонстрантов и гонконгское правительство к диалогу.

Мы осуждаем насилие со всех сторон, сочувствуем жертвам насилия, каких бы политических взглядов они не придерживались, и призываем все стороны – полицию и демонстрантов – быть сдержанными,

– заявила пресс-секретарь Госдепа США.

Подобную позицию "и вашим, и нашим" некоторые американские комментаторы объясняют существованием секретного соглашения между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином о том, что Америка не будет вмешиваться в гонконгские события, если правительство КНР передаст Трампу "компромат" на его наиболее вероятного соперника на выборах следующего года, демократа Джо Байдена.

Смотрите видео применения силы полицией в Гонконге:

Также в понедельник, офицер полиции тяжело ранил одного из демонстрантов, попав ему из пистолета в грудь. Вообще, выстрелы уже громко раздаются по всему городу, точное количество жертв неизвестно. Полиция утверждает, что стреляет исключительно в "мародеров". Действительно, в городе постоянно вспыхивают пожары, демонстранты бросают в полицейских камни, которые добывают прямо из брусчатки. В центре города горят шины. Одного из участников демонстраций сторонники гонконгского "антимайдана" (то есть действующей власти КНР), по сообщению газеты South China Morning Post, облили бензином и подожгли. Еще в пятницу погиб студент – из-за драки с полицейскими он выпал из окна одного из зданий в университетском кампусе и разбился. На самом деле, детали его гибели неизвестны, но демонстранты обвиняют полицейских.

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Шесть требований протестующих

Чего же требуют, за что дерутся демонстранты в Гонконге? В общем, они выдвинули к правительству шесть требований.

Одно из требований правительство уже успело выполнить: четвертого сентября "исполнительный шеф" Керри Лам официально отозвала проект так называемого "закона о выдаче", который позволял выдавать подозреваемых в антикитайской деятельности китайским властям на материке. Этот законопроект полностью нарушал основное условие, при котором Гонконг в свое время мирно вернулся в Китай: "Одна страна – две системы".

Второе требование таково: граждане Гонконга желают в будущем сами выбирать себе как "исполнительного шефа" (то есть, главу правительства), так и собственный парламент (он называется "законодательным комитетом" или Legco – Legislative Council). Сейчас исполнительная власть Гонконга, в котором проживают 7 миллионов граждан, избирается лишь частично выборным парламентом (комитетом), который, в свою очередь, состоит из 1200 депутатов.

В-третьих, демонстранты требуют, чтобы их протесты не считались официально "бунтом", как это делается сейчас. Потому что если арестованные до сих пор протестующие будут осуждены как "мятежники" – им грозит до 10 лет тюрьмы.

Требование четвертое: создание независимой комиссии, которая должна состоять из судей и исследовать случаи столкновений между полицией и демонстрантами. Керри Лам, правда, настаивает на том, чтобы обвинения в сторону полицейских рассматривали... сами же полицейские.

Требование пятое: все обвинения, выдвинутые против арестованных демонстрантов, должны быть отменены. Особенно манифестантов возмущает, что власть даже не пытается арестовывать "антимайдановцев" (то есть, прокитайских "титушек" и нанятых бандитов), которые нападают на протестующих. До сих пор только двое из них были задержаны полицией и сразу отпущены.

Ну, и последнее, шестое требование: с того момента, как 4 октября правительство объявило "чрезвычайную ситуацию", демонстранты требуют отмены запрета на маски и балаклавы. Многие из них пользуются ими, потому что опасаются последствий – даже если они протестуют вполне мирно.

"Хватит чрезвычайного положения!"



Столкновения протестующих и полиции в Гонконге / Фото из открытых источников

В общем, введенное правительством чрезвычайное положение уже само собой является большим раздражителем для протестующих. Его ввели как ответ на эскалацию протестов уже более, чем месяц назад, причем интересно, что действующий закон о чрезвычайном положении и, в частности, о запрете на балаклавы в Гонконге был принят еще во времена, когда остров еще был британской колонией. Согласно нему, тот, кто прячет свое лицо во время протестных акций, может получить до года тюрьмы. Статья 241 настоящего закона дает правительству право и на другие чрезвычайные меры, которые (цитата) "могут считаться необходимыми с точки зрения общественного интереса". В частности, прямо называются: цензура СМИ, облегченная процедура ареста и заключения, обыски в домах, конфискации и подрыв коммуникационных сетей.

Этот закон, написанный "для чрезвычайных случаев и возникновения общественной опасности", был введен британской колониальной администрацией еще в 1922 году и применялся до сих пор только два раза за всю историю: в том же году, во время забастовки моряков, а также в 1967 году, когда подталкиваемые Пекином гонконгские коммунисты протестовали против британской колониальной власти. Сейчас все наоборот: Гонконг протестует против китайской власти, а закон – все тот же самый.

Впрочем, следует отметить, что у островных жителей есть все основания не доверять китайскому правительству. До 1997 года, как известно, Гонконг был колонией британской короны – британцы арендовали остров еще у китайского императора. Когда же срок аренды истек – Гонконг было вполне мирно передан КНР, причем эта мирная передача состоялась потому, что правительство в Пекине пообещало, что основные права человека – такие, как право на выражение собственного мнения, на свободную прессу и прочее – на острове будут неуклонно придерживаться по крайней мере в течение следующих 50 лет. Но окрепшая в последнее время гонконгская демократическая оппозиция обвиняет правительство в том, что он свое обещание не выполнил и нарушил особые правила, введенные для Гонконга и известные под общим названием "Одна страна – две системы". Именно поэтому Гонконг теперь и бурлит.

Почему в Гонконге продолжаются протесты?

– Жители Гонконга пытаются продемонстрировать власти свое недовольство подавлением гражданских прав и свобод.

– Акции протеста, которые не утихают в мегаполисе уже более 4 месяцев, возобновились с новой силой. Местную администрацию поддерживает Китай. К границе с Гонконгом Пекин даже направил дополнительные военные подразделения под предлогом якобы учений, однако в мегаполис они пока не заходят.

– Китайские власти последние 10 лет пытается ускорить процесс интеграции бывшей британской колонии в свой состав. Но гражданам Гонконга, привыкшим к британским демократическим свободам, не по вкусу авторитарные методы и жесткий контроль со стороны Пекина.

– По договоренности с Великобританией окончательная интеграция Гонконга в состав Китая должно произойти в 2047 году.

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