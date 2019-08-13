Протести у Гонконзі тривають: причини та наслідки

Масові демонстрації, які тривають у Гонконзі вже кілька місяців, стають дедалі гарячішими. Чому протестувальники вийшли на вулиці міста та що там відбувається зараз – причини з’ясовували журналісти 24 каналу.

Протести у Гонконзі тривають з початку червня. Демонстранти виступають проти планів уряду дозволити видачу ймовірних правопорушників і злочинців владі КНР, де деяким із них може загрожувати страта. Ініціатива викликала таке обурення, що протести проти неї не стихають досі.

Читайте також: Протести у Гонконгу: сотні скасованих рейсів і транспортний колапс – фото і відео

Гонконг — абсолютно особливий адміністративний район. Це – колишня британська колонія, яка після повернення Китаю в 1997 році має автономний статус і управляється за принципом "одна країна — дві системи". У Гонконгу свої закони, і прийнято вважати, що права і свободи його жителів захищені краще, ніж на материковому Китаї. З яким, до речі, Гонконг не має угоди про екстрадицію.

Читайте також: Порносайти припинили роботу в день протестів у Гонконзі, щоб люди вийшли на вулиці

З чого почались протести у Гонконзі?

Ініціатива про прийняття закону щодо екстрадиції виникла після того, як 19-річний житель Гонконгу вбив свою 20-річну вагітну подругу, коли вони відпочивали на Тайвані у лютому минулого року. Чоловік втік до Гонконгу і його не змогли видати на запит влади Тайваню, оскільки між ними не існує договору про екстрадицію.

Самі протести почались із того, що гонконзькі юристи, стурбовані законопроектом про екстрадицію, провели мовчазний марш 6 червня. Юристи в чорному вбранні, вчені юридичних наук та студенти юридичних вишів вийшли до центральних органів правління Гонконгу. У цій акції взяли участь близько 3 тисяч правників. Вони закликали людей долучатись до акції. Після того як протест був жорстко розігнаний поліцією, акції стали масовими. Із новою силою вони поновились на початку серпня.

Чого хочуть демонстранти?

Ключових вимог у них назбиралось три:

Повне відкликання законопроекту про екстрадицію. Відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам. Проведення незалежного розслідування, щоб з'ясувати, чи не були дії поліції під час розгону протестів раніше надмірно жорстокими.

Що у Гонконзі відбувається зараз?

Акції продовжуються. Із початком серпня вони стали ще гарячішими та поступово переростають у сутички з поліцією. 3 серпня протестувальники взяли в облогу поліцейський відділок в районі Чімсачей, кидали в бік будівлі цеглу і обписували її фарбою. Після чого проти них застосували сльозогінний газ. Після цього на вулиці вийшло ще більше людей. І знову проти них застосували сльозогінний газ. На наміри протестувальників домогтись свого це жодним чином не впливає.

Дивіться відео застосування сили поліцією у Гонконзі:

Попри заборону правоохоронців, демонстранти вийшли на мітинги відразу в двох районах і почали будувати барикади. Сутички тривають. Почались масові затримання – протягом останніх кількох днів акцій протесту поліція заарештувала 149 осіб. Поліція висунула підозри затриманим у незаконних зборах, нападах на поліцейських, перешкоді роботи правоохоронців. Також силовики заявляють, що у протестувальників є зброя та інші небезпечні предмети.

Читайте також: Спалах насилля у Гонконзі, поліція застосувала сльозогінний газ: фото та відео

Тим часом, аеропорт Гонконгу скасував відправлення та прийом понад сотні рейсів у зв'язку із масовими акціями протесту.

Коли протести тільки почалися, уряд Гонконгу називав їх "заворушеннями". З 11 серпня китайські високопосадовці почали говорити про те, що акція протесту "набуває ознак тероризму", пишуть ЗМІ. Подібні заяви можуть свідчити про можливість застосування владою Китаю збройних сил щодо протестувальників.

Директор управління у справах Гонконгу і Макао Чжан Сяомін заявив, що гаслом учасників протестів тепер стала фраза: "Повернемо Гонконг, революція нашого часу!".

Дивіться відео, створене для залякування мітингувальників:

Демонстранти пояснюють, що гасло "Повернемо Гонконг" означає, що місто повинне повернутися до того верховенства закону, неупередженої поліції, незалежних судів і вільної преси, які колись були в місті. За їхніми словами, у слові "революція" немає нічого особливого. Адже у 2014 році в Гонконзі пройшла "Революція парасольок", вимогою якої було встановлення реального виборчого права.

Які наслідки матимуть протести?

Все буде залежати від того, як будуть розгортатись події. ЗМІ пишуть, що зміна в риториці Пекіна означає, що він розглядає протести як загрозу для існування. Якщо чутки про те, що Пекін готується для військового втручання виправдаються, то багато чого буде залежати від того, як США та Британія відреагують на застосовану силу. Західні ЗМІ прогнозують, що, скоріше за все, реакція буде негативною, що вплине і на світові позиції Китаю.

Експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса також пояснив 24 каналу, що найбільш очевидним наслідком протестів, який можна спрогнозувати вже зараз, є відставка Керрі Лам. Її, у тому числі, вимагають мітингувальники. Усе інше залежатиме від того, як будуть розгортатись події.