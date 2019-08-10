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      Спалах насилля у Гонконзі, поліція застосувала сльозогінний газ: фото та відео

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      Протести в Гонконзі
      Протести в Гонконзі / Hong Kong Free Press

      Правоохоронці застосували щодо мітингарів сльозогінний газ, після чого почались сутички. Акції протесту в Гонконзі тривають з 10 червня.

      Поліція випустила близько десяти снарядів зі сльозогінним газом по демонстрантах, що перекривали дорогу, передає Hong Kong Free Press.

      До теми: У Гонконзі тривають масові протести проти законопроекту про екстрадицію

      Протестувальники прибули з неузгодженого мітингу, де також були короткі сутички з силовиками на імпровізованих барикадах. Раніше поліція заборонила проводити марші нібито через ризик насилля на вулицях міста.

      Поліція застосовує сльозогінний газ (Фото Hong Kong Free Press):

      До цього озброєна палицями група людей напала на демонстрантів, які поверталися з акції протесту у центрі Гонконгу. Внаслідок сутички на станції метро Yuen Long щонайменше 36 осіб отримали травми.

      Поліція Гонконгу використала сльозогінний газ проти мітингарів: дивіться відео

      Що відомо про протести у Гонконгу?

      Вони розпочались на початку червня через новий закон, який розглядав парламент мегаполісу. Мовиться про поправку про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя. Згідно з ним, підсудних дозволяли б екстрадувати в Тайвань, Макао, материковий Китай та інші країни.

      Протестувальники переконані, що завдяки цьому закону Китай зміг би репресувати дисидентів, політичних активістів і тих, хто втік в Гонконг. Закон також називають ще одним кроком до втрати автономії міста.

      Як розгортаються події в гонконзі:
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Протести у Гонконгу Китай Протести
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