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      Вспышка насилия в Гонконге, полиция применила слезоточивый газ: фото и видео

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      Протесты в Гонконге
      Протесты в Гонконге / Hong Kong Free Press

      Правоохранители применили в отношении митингующих слезоточивый газ, после чего начались схватки. Акции протеста в Гонконге продолжаются с 10 июня.

      Полиция выпустила около десяти снарядов со слезоточивым газом по демонстрантам, перекрывали дорогу, передает Hong Kong Free Press.

      К теме: В Гонконге продолжаются массовые протесты против законопроекта об экстрадиции

      Протестующие прибыли из несогласованного митинга, где также были короткие столкновения с силовиками на импровизированных баррикадах. Ранее полиция запретила проводить марши якобы из-за риска насилия на улицах города.

      Полиция применяет слезоточивый газ (фото Hong Kong Free Press):

      До этого вооруженная палками группа людей напала на демонстрантов, возвращавшихся с акции протеста в центре Гонконга. В результате столкновения на станции метро Yuen Long по меньшей мере 36 человек получили травмы.

      Полиция Гонконга использовала слезоточивый газ против митингующих: смотрите видео

      Что известно о протестах в Гонконге?Они начались в начале июня из-за нового закона, который рассматривал парламент мегаполиса. Говорится о поправке об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. Согласно ему, подсудимых позволяли бы экстрадировать в Тайвань, Макао, материковый Китай и другие страны.

      Протестующие убеждены, что благодаря этому закону Китай смог бы репрессировать диссидентов, политических активистов и тех, кто бежал в Гонконг. Закон также называют еще одним шагом к потере автономии города.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ В ГОНКОНГЕ:

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