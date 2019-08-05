Протести у Гонконгу: сотні скасованих рейсів і транспортний колапс – фото і відео

На вулиці Гонконга вийшли майже півмільйона громадян. Причиною таких масових протестів стали вимоги про дотримання владою Китаю положень договору про напівавтономний статус регіону. Протестувальники порушили транспортне сполучення у місті.

Масові акції протесту стали справжньою загрозою і можуть повністю паралізувати один з найбільших азіатських фінансових центрів Гонконг, пише видання DW.

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Протестувальники блокували дороги і тунелі, а також порушили рух метро та автобусів, щоб змусити уряд виконати їх вимоги. У міжнародному аеропорту скасовано понад 200 рейсів різних авіакомпаній. Тут працює лише одна злітно-посадкова смуга.

Протести у Гонконгу: дивіться фото

Учасники акції протесту закидали поліцейських яйцями. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

15:32 Police fired tear gas near Tai Po station at Nam Wan road after getting hit with eggs by protesters on the other side of the road in Taipo. #antiELAB pic.twitter.com/2osJzgul8Z — Karen Zhang (@karenised) 5 августа 2019 г.

Лідер Гонконгу Керрі Лам заявила, що акції протесту призводять до "дуже небезпечної ситуації" та ставлять під загрозу його статус міста на тлі погроз Пекіна надіслати війська для придушення демонстрацій.

Що відомо про протести у Гонконгу?Вони розпочались на початку червня через новий закон, який розглядав парламент мегаполісу. Мовиться про поправку про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя. Згідно з ним, підсудних дозволяли б екстрадувати в Тайвань, Макао, материковий Китай та інші країни.



Протестувальники переконані, що завдяки цьому закону Китай зміг би репресувати дисидентів, політичних активістів і тих, хто втік в Гонконг. Закон також називають ще одним кроком до втрати автономії міста.