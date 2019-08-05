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      Протести у Гонконгу: сотні скасованих рейсів і транспортний колапс – фото і відео

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      Протести у Гонконгу загрожують справжнім транспортним колапсом
      Протести у Гонконгу загрожують справжнім транспортним колапсом / gettyimages.com

      На вулиці Гонконга вийшли майже півмільйона громадян. Причиною таких масових протестів стали вимоги про дотримання владою Китаю положень договору про напівавтономний статус регіону. Протестувальники порушили транспортне сполучення у місті.

      Масові акції протесту стали справжньою загрозою і можуть повністю паралізувати один з найбільших азіатських фінансових центрів Гонконг, пише видання DW.

      Цікаво: Масові протести у Гонконгу: учасники акції увірвалися в будівлю парламенту – фото, відео

      Протестувальники блокували дороги і тунелі, а також порушили рух метро та автобусів, щоб змусити уряд виконати їх вимоги. У міжнародному аеропорту скасовано понад 200 рейсів різних авіакомпаній. Тут працює лише одна злітно-посадкова смуга.

      Протести у Гонконгу: дивіться фото

      Учасники акції протесту закидали поліцейських яйцями. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

      Лідер Гонконгу Керрі Лам заявила, що акції протесту призводять до "дуже небезпечної ситуації" та ставлять під загрозу його статус міста на тлі погроз Пекіна надіслати війська для придушення демонстрацій.

      Що відомо про протести у Гонконгу?Вони розпочались на початку червня через новий закон, який розглядав парламент мегаполісу. Мовиться про поправку про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя. Згідно з ним, підсудних дозволяли б екстрадувати в Тайвань, Макао, материковий Китай та інші країни.

      Протестувальники переконані, що завдяки цьому закону Китай зміг би репресувати дисидентів, політичних активістів і тих, хто втік в Гонконг. Закон також називають ще одним кроком до втрати автономії міста.

      найцікавіші моменти протестів у гонконгу
      blog_ava
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      Теги: Протести Протести у Гонконгу Китай
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