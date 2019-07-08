Поліція застосувала силу до мітингувальників у Гонконзі: фото та відео

У Гонконзі продовжуються мітинги проти закону про екстрадицію. Між поліцією та учасниками сталися сутички, тож правоохоронці застосували силу.

Сутички сталися після того, як сотні активістів спробували заблокувати рух транспорту однією із головних магістралей, пише BBC.

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Мітингувальників просили відновити рух, проте демонстранти не відступили. Поліція тоді до них застосувала гумові кийки.

once again the hong kong police has proved that they should rot in hell



THESE CITIZENS WERE JUST WALKING BY THEY DID NOTHING#HongKongProtests #HongKong pic.twitter.com/VTilcXqMrm — jas; (@fluffikyun) 7 июля 2019 г.

Щонайменше 5 людей затримали.



Поліція поранила мітингувальників/ Фото з Twitter Rachel Cheung‏

Cosplay or not, @StandNewsHK captured a video clip showing the self-proclaimed plainclothes cop in question says he's under no obligation to show his #police warrant. He's met with jeers. What complete lack of discipline & respect for the law. #HongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/H9dRp823JY — Ray Chan (@ray_slowbeat) 7 июля 2019 г.

Важливо! Хоча прем'єр Керрі Лемп 2 липня заявила, що законопроект не буде вноситися до Законодавчої ради, протестувальники продовжують наполягати на його повному відкликанні. Мітингувальни тепер також вимагають розслідування щодо розгону поліцією учасників акції.

Протестувальники стверджують, що на марш прийшли понад 230 тисяч осіб. За даними поліції, число демонстрантів було нижче – 56 тисяч.

Що відомо про протести у Гонконзі?

Вони розпочались на початку червня через новий закон, який розглядав парламент мегаполісу. Мовиться про поправку про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя. Згідно з ним, підсудних дозволяли б екстрадувати в Тайвань, Макао, материковий Китай та інші країни.

In the past 45mins or so it's been police vs journos. Journos are pushed back, accused of occupying road, denied access to scene of unrest, intimidated by pushing of shields and shouts, and had sight disrupted by strong light torch. pic.twitter.com/LHwtsTvPhg — Xinqi Su (@XScmp) 7 июля 2019 г.

Протестувальники переконані, що завдяки цьому закону Китай зміг би репресувати дисидентів, політичних активістів і тих, хто втік в Гонконг. Закон також називають ще одним кроком до втрати автономії міста.

Багатотисячні протести наткнулись на опір з боку правоохоронців. Так, 12 червня поліція застосувала щодо протестувальників перцевий газ, кийки та гумові кулі. Після цих кривавих подій уряд Гонконгу пішов на поступки. Та вже 16 червня активісти знову вийшли на вулиці. Тисячі людей закликали до повної відмови від законодавства про екстрадицію, а ще – вимагали відставки керівника адміністрації Гонконгу Керрі Лам.

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