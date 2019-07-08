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      Поліція застосувала силу до мітингувальників у Гонконзі: фото та відео

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      Поліція застосувала силу до мітингувальників у Гонконзі
      Поліція застосувала силу до мітингувальників у Гонконзі / twitter.com/RachelCheung1

      У Гонконзі продовжуються мітинги проти закону про екстрадицію. Між поліцією та учасниками сталися сутички, тож правоохоронці застосували силу.

      Сутички сталися після того, як сотні активістів спробували заблокувати рух транспорту однією із головних магістралей, пише BBC.

      Читайте також: Масові протести у Гонконгу: учасники акції увірвалися в будівлю парламенту – фото, відео

      Мітингувальників просили відновити рух, проте демонстранти не відступили. Поліція тоді до них застосувала гумові кийки.

      Щонайменше 5 людей затримали.

      гонконг протести
      Поліція поранила мітингувальників/ Фото з Twitter Rachel Cheung‏

      Важливо! Хоча прем'єр Керрі Лемп 2 липня заявила, що законопроект не буде вноситися до Законодавчої ради, протестувальники продовжують наполягати на його повному відкликанні. Мітингувальни тепер також вимагають розслідування щодо розгону поліцією учасників акції.

      Протестувальники стверджують, що на марш прийшли понад 230 тисяч осіб. За даними поліції, число демонстрантів було нижче – 56 тисяч.

      Що відомо про протести у Гонконзі?

      Вони розпочались на початку червня через новий закон, який розглядав парламент мегаполісу. Мовиться про поправку про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя. Згідно з ним, підсудних дозволяли б екстрадувати в Тайвань, Макао, материковий Китай та інші країни.

      Протестувальники переконані, що завдяки цьому закону Китай зміг би репресувати дисидентів, політичних активістів і тих, хто втік в Гонконг. Закон також називають ще одним кроком до втрати автономії міста.

      Багатотисячні протести наткнулись на опір з боку правоохоронців. Так, 12 червня поліція застосувала щодо протестувальників перцевий газ, кийки та гумові кулі. Після цих кривавих подій уряд Гонконгу пішов на поступки. Та вже 16 червня активісти знову вийшли на вулиці. Тисячі людей закликали до повної відмови від законодавства про екстрадицію, а ще – вимагали відставки керівника адміністрації Гонконгу Керрі Лам.

      Цікаво: "Батьки вигнали мене з дому після протестів": мітинги у Гонконзі на сторінках світових ЗМІ

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      Теги: Новини політики Протести у Гонконгу Протести Поліція Китай
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