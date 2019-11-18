21:00
18 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Старість в оточенні Пині. Путінське півко
      Вєсті Кремля
      20:02, 16 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Що заховав Дубінський під матрацом. Тимошенко здивує Зеленського
      Вєсті.UA
      19:31, 16 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Протести Гонконгу у цифрах : інфографіка

      250 Читать новость на русском
      Протести у Гонконгу у цифрах / lenta.ua

      На протести у Гонконгу люди вийшли наприкінці березня. Від червня масові акції непокори владі перейшли у гарячу стадію. Скільки арештовано мітингувальників за цей час і скільки використано зброї – читайте в матеріалі.

      Демонстрації почалися із кривавого вбивства, яке сталося в Тайвані. 19-річний хлопець вбив свою 20-річну вагітну подругу, коли вони відпочивали у лютому минулого року. Чоловік втік до Гонконгу і його не змогли видати на запит влади Тайваню, оскільки між ними не існує договору про екстрадицію. Тоді влада вирішила урегулювати це питання законодавчо.

      Важливо! Протести у Гонконгу: поліція застосовує силу та затримує студентів

      Проти законопроєкту про екстрадицію виступили правники та студенти юридичних факультетів. Однак протест за участі понад трьох тисяч людей жорстоко розігнала поліція. Тоді і почалися масові та регулярні акції протесту. Із початком серпня вони стали ще гарячішими та поступово переростали у сутички з поліцією. 

      Вражаючі кадри протестів у Гонконгу – дивіться відео 24 каналу

       

      Так, за 158 днів протесту було заарештовано майже 3 з половиною тисячі людей. На противагу жодного поліцейського не було затримано чи звинувачено у протиправних діях.


      Протест у Гонконгу у цифрах / інфографіка 24 каналу

      Як швидко та правильно лікувати застуду: поради Супрун
      сьогодні
      4163
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Публікації Протести у Гонконгу Інфографіка
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Українські ЗМІ на окупованому Донбасі: що про це відомо
      сьогодні , 20:01 Українські ЗМІ на окупованому Донбасі: що про це відомо
      Світлана Попова 648
      Протести Гонконгу у цифрах : інфографіка
      сьогодні , 19:30 Протести Гонконгу у цифрах : інфографіка
      Вероніка Климська 250
      Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      сьогодні , 17:35 Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      457
      Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія
      сьогодні , 19:01 Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія
      Інна Жолобович 3280
      Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт
      сьогодні , 17:45 Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт
      Євгенія Мазур 2373
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук