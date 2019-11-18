Протести Гонконгу у цифрах : інфографіка

На протести у Гонконгу люди вийшли наприкінці березня. Від червня масові акції непокори владі перейшли у гарячу стадію. Скільки арештовано мітингувальників за цей час і скільки використано зброї – читайте в матеріалі.

Демонстрації почалися із кривавого вбивства, яке сталося в Тайвані. 19-річний хлопець вбив свою 20-річну вагітну подругу, коли вони відпочивали у лютому минулого року. Чоловік втік до Гонконгу і його не змогли видати на запит влади Тайваню, оскільки між ними не існує договору про екстрадицію. Тоді влада вирішила урегулювати це питання законодавчо.

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Проти законопроєкту про екстрадицію виступили правники та студенти юридичних факультетів. Однак протест за участі понад трьох тисяч людей жорстоко розігнала поліція. Тоді і почалися масові та регулярні акції протесту. Із початком серпня вони стали ще гарячішими та поступово переростали у сутички з поліцією.

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Так, за 158 днів протесту було заарештовано майже 3 з половиною тисячі людей. На противагу жодного поліцейського не було затримано чи звинувачено у протиправних діях.



Протест у Гонконгу у цифрах / інфографіка 24 каналу