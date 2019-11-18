03:48
18 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Старість в оточенні Пині. Путінське півко
      Вєсті Кремля
      20:02, 16 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Що заховав Дубінський під матрацом. Тимошенко здивує Зеленського
      Вєсті.UA
      19:31, 16 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Протести у Гонконгу: поліція пригрозила застосувати бойові набої

      221 Читать новость на русском
      Пожежа на мосту в Гонконгу / @kowloon1188

      Поліція попередила, що у разі продовження використання студентами коктейлів Молотова й стріл – вони змушені будуть застосовані бойові набої.

      Поліція оточила університетське містечко, в якому сховалися учасники протесту, частина з яких залишалася там станом на 4:00 за місцевим часом, передає BBC.

      Важливо: Поліція затримує медиків, щоб не допомагали пораненим: фото та відео бурхливих подій у Гонконгу

      Поліція застосовує проти протестувальників сльозогінний газ та водомети. Демонстранти у відповідь закидують полісменів коктейлями Молотова і камінням, випущеними з імпровізованих катапульт. Постраждалим надають допомогу медики.

      Учасники протестів підпалили міст, що веде до материкового Китаю, також під шквальну атаку коктейлями Молотова потрапила поліцейська вантажівка на мосту поруч з університетом.

      Протести в Гонконгу
      Пожежа на мосту біля кампусів / twitter

      Дивіться відео підпалу поліцейської вантажівки:

      Після того, як поліція зажадала, щоб протестувальники здалися до 22:00 або проти них застосують бойові патрони, частина з них відступила. На даний момент бойові патрони проти протестувальників не застосовують.

      Головний координатор організації "Український центр вільного Гонконгу" Артур Харитонов у фейсбуку повідомив останні новини з Гонконгу:

      • Поліція заарештовує всіх медичних працівників біля політехнічного університету, щоб не надавали першої допомоги. "Найбільш вірогідно, все йде до великої зачистки", – вважає Харитонов.
      • Одному зі студентів всередині університету влучили в око, необхідна операція.
      • Поліція заявила, що розпочне штурм з вогнепальною зброєю, якщо студенти не залишать гуртожитки.
      • Поліція бомбить газом усі дороги, що лежать навколо університету.
      • Студентам вдалося відбитися, поліція частково відступила.

      Харитонов обіцяє публікувати усі важливі події у себе на сторінці:

      Загалом протести в Гонконгу тривають вже кілька місяців. Спершу – через намагання запровадити закон про екстрадицію в материковий Китай, та згодом вимоги демонстрантів розширилися – вони не хочуть жити під контролем Китаю взагалі.

      ПРОТЕСТИ В ГОНКОНГУ: ХРОНІКА ПОДІЙ ЛИСТОПАДА 2019

      Як легко прокинутись і бути бадьорим за 5 хвилин
      17 листопада
      4918
      Автор: Михайло Года
      Теги: Зброя Китай Протести у Гонконгу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 17 листопада: шлях захоплених кораблів до Одеси і нова жертва вибухів в Балаклії
      17 листопада , 22:20 Головні новини 17 листопада: шлях захоплених кораблів до Одеси і нова жертва вибухів в Балаклії
      Ірина Юрковська 1094
      Скандал в "Слузі народу", резонансні насмішки Галкіна та велика українська стіна: блоги тижня
      17 листопада , 22:00 Скандал в "Слузі народу", резонансні насмішки Галкіна та велика українська стіна: блоги тижня
      Блоги тижня 1534
      Скільки заробляють українські IT-фахівці: нова статистика
      17 листопада , 21:06 Скільки заробляють українські IT-фахівці: нова статистика
      Катерина Моргоєва 9456
      Хто втратить субсидії, нові деталі "Україногейту" та скандали у "Слузі народу" – відео тижня
      17 листопада , 19:30 Хто втратить субсидії, нові деталі "Україногейту" та скандали у "Слузі народу" – відео тижня
      Ольга Грамчук 751
      Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      17 листопада , 18:50 Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      Наталя Боднар 9195
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук