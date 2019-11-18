Протести у Гонконгу: поліція пригрозила застосувати бойові набої

Поліція попередила, що у разі продовження використання студентами коктейлів Молотова й стріл – вони змушені будуть застосовані бойові набої.

Поліція оточила університетське містечко, в якому сховалися учасники протесту, частина з яких залишалася там станом на 4:00 за місцевим часом, передає BBC.

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Поліція застосовує проти протестувальників сльозогінний газ та водомети. Демонстранти у відповідь закидують полісменів коктейлями Молотова і камінням, випущеними з імпровізованих катапульт. Постраждалим надають допомогу медики.

Учасники протестів підпалили міст, що веде до материкового Китаю, також під шквальну атаку коктейлями Молотова потрапила поліцейська вантажівка на мосту поруч з університетом.



Пожежа на мосту біля кампусів / twitter

Дивіться відео підпалу поліцейської вантажівки:

Після того, як поліція зажадала, щоб протестувальники здалися до 22:00 або проти них застосують бойові патрони, частина з них відступила. На даний момент бойові патрони проти протестувальників не застосовують.

Головний координатор організації "Український центр вільного Гонконгу" Артур Харитонов у фейсбуку повідомив останні новини з Гонконгу:

П оліція заарештовує всіх медичних працівників біля політехнічного університету, щоб не надавали першої допомоги. "Найбільш вірогідно, все йде до великої зачистки", – вважає Харитонов.

оліція заарештовує всіх медичних працівників біля політехнічного університету, щоб не надавали першої допомоги. – вважає Харитонов. О дному зі студентів всередині університету влучили в око, необхідна операція.

дному зі студентів всередині університету влучили в око, необхідна операція. Поліція заявила, що розпочне штурм з вогнепальною зброєю, якщо студенти не залишать гуртожитки.

Поліція бомбить газом усі дороги, що лежать навколо університету.

Студентам вдалося відбитися, поліція частково відступила.

Харитонов обіцяє публікувати усі важливі події у себе на сторінці:

Загалом протести в Гонконгу тривають вже кілька місяців. Спершу – через намагання запровадити закон про екстрадицію в материковий Китай, та згодом вимоги демонстрантів розширилися – вони не хочуть жити під контролем Китаю взагалі.

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