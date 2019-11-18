Протесты Гонконга в цифрах: инфографика

На протесты в Гонконге люди вышли в конце марта. С июня массовые акции неповиновения власти перешли в горячую стадию. Сколько арестовано митингующих за это время и сколько использовано оружия – читайте в материале.

Демонстрации начались с кровавого убийства, которое произошло в Тайване. 19-летний парень убил свою 20-летнюю беременную подругу, когда они отдыхали в феврале прошлого года. Мужчина сбежал в Гонконг и его не смогли выдать на запрос властей Тайваня, поскольку между ними не существует договора об экстрадиции. Тогда власть решила урегулировать этот вопрос законодательно.

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Против законопроекта об экстрадиции выступили юристы и студенты юридических факультетов. Однако протест с участием более трех тысяч человек жестоко разогнала полиция. Тогда и начались массовые и регулярные акции протеста. С началом августа они стали еще горячее и постепенно перерастали в стычки с полицией.

Впечатляющие кадры протестов в Гонконге смотрите видео 24 канала

Так, за 158 дней протеста было арестовано почти 3 с половиной тысячи человек. В противовес ни один полицейский не был задержан или обвинен в противоправных действиях.

Протест в Гонконге в цифрах / инфографика 24 канала