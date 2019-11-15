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      Гонконг может потерять автономию из-за протестов людей

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      Гонконг может потерять автономию из-за протестов людей / Фото из соцсетей

      Руководство Китая пригрозило жителям Гонконга. Мол, протесты и насилие грозит принципу "одна страна – две системы", а это может означать потерю особого статуса региона в Китае.

      Глава Китая Си Цзинь Пин считает, что активность демонстрантов вредит коммунистическим законам страны.

      Важно! Гонконг :"Кто не скачет – вон в Пекин!"

      "Насильственная противоправная деятельность демонстрантов серьезно повредила верховенству закона и социальному порядку в Гонконге", – подчеркнул он.

      Отметим, что протесты в Гонконге не утихают. 15 ноября в результате столкновений погиб один человек, ему разбили голову камнями. Глава Китая считает, что сейчас самой актуальной задачей является прекращение насилия и хаоса и возвращение порядка в Гонконге.

      Протести в Гонконзі
      Протесты в Гонконге

      Что известно о протестах в Гонконге?Протесты в Гонконге продолжаются уже четвертый месяц. Толчком к митингам стала поправка к закону об экстрадиции, которую должны были внести 12 июня 2019 года. Она могла бы заставить Гонконг выдавать подозреваемых странам, с которыми у него нет соглашений об экстрадиции.

      Среди этих стран: Тайвань, Макао, континентальные части Китая и другие. Протестующие считали, что подобный закон положит конец автономности Гонконга.

      Власти Гонконга пошли на уступки протестующим и отозвали законопроект 2 июля 2019 года. Но отказ власти от внесения поправки в закон не убедил митингующих остановить протесты. Теперь они требуют укрепления автономии Гонконга и отставки правительства.

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      15 ноября
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Постраждалі Китай Протесты в Гонконге Новости политики
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