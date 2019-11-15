Гонконг может потерять автономию из-за протестов людей

Руководство Китая пригрозило жителям Гонконга. Мол, протесты и насилие грозит принципу "одна страна – две системы", а это может означать потерю особого статуса региона в Китае.

Глава Китая Си Цзинь Пин считает, что активность демонстрантов вредит коммунистическим законам страны.

Важно! Гонконг :"Кто не скачет – вон в Пекин!"

"Насильственная противоправная деятельность демонстрантов серьезно повредила верховенству закона и социальному порядку в Гонконге", – подчеркнул он.

Отметим, что протесты в Гонконге не утихают. 15 ноября в результате столкновений погиб один человек, ему разбили голову камнями. Глава Китая считает, что сейчас самой актуальной задачей является прекращение насилия и хаоса и возвращение порядка в Гонконге.



Протесты в Гонконге

Что известно о протестах в Гонконге?Протесты в Гонконге продолжаются уже четвертый месяц. Толчком к митингам стала поправка к закону об экстрадиции, которую должны были внести 12 июня 2019 года. Она могла бы заставить Гонконг выдавать подозреваемых странам, с которыми у него нет соглашений об экстрадиции.



Среди этих стран: Тайвань, Макао, континентальные части Китая и другие. Протестующие считали, что подобный закон положит конец автономности Гонконга.



Власти Гонконга пошли на уступки протестующим и отозвали законопроект 2 июля 2019 года. Но отказ власти от внесения поправки в закон не убедил митингующих остановить протесты. Теперь они требуют укрепления автономии Гонконга и отставки правительства.