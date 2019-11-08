Самоубийства, насилие, фильмы о Майдане: что происходит в Гонконге

Митинги в Гонконге не утихают с 2014 года, но власть и не думает идти на уступки. К каким методам прибегают силовики, на что надеются активисты и при чем здесь украинская Революция Достоинства – рассказывает эксперт Free Hong Kong Center Артур Харитонов.

До 1984 года Гонконг находился под протекторатом Великобритании, пока не был заключена декларация о передаче города Китаю. Предполагалось, что капиталистический Гонконг и социалистический Китай будут существовать по принципу "Одна страна – две системы", однако на практике это получилось совсем не так романтично.

Жители Гонконга уже много лет протестуют против попыток коммунистической партии влиять на местную власть. В особенно горячую фазу протесты перешли несколько месяцев назад. Толчком для митингов стала поправка к закону об экстрадиции, которую должны были внести 12 июня 2019 года. Она могла бы заставить Гонконг выдавать подозреваемых странам, с которыми у него нет соглашений об экстрадиции. Протестующие считали, что подобный закон положит конец автономности Гонконга.

Власти Гонконга пошли на уступки протестующим и отозвали законопроект 2 июля 2019 года. Но отказ власти от внесения поправки в закон не убедили митингующих остановить протесты. Теперь они требуют укрепления автономии Гонконга и отставки правительства.

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Активисты очень вдохновляются украинской Революцией Достоинства и даже устраивают показы фильмов о Майдане под открытым небом.

О ситуации в Гонконге на данный момент 24 каналу рассказал координатор проекта Free Hong Kong Center ОО "ЛДЛУ" Артур Харитонов. Он лично общается с активистами и уже 5 лет занимается вопросами защиты гонконгской демократии.

Что такое Free Hong Kong Center?Free Hong Kong Center – это проект ОО "Либерально-демократической Лиги Украины", главной целью которого является освещение связей между Украиной и Гонконгом, возникших после Революции Достоинства и "революции зонтиков". Их цель: информировать обо всех процессах, которые объдиняют народы Украины и Гонконга, а также о противоправных действиях Китая.

Сотни людей получили инвалидность, полиция применяет огнестрельное оружие и токсичный газ

Почему жесткие подавления протестов начались именно сейчас, а не летом, когда на улицу выходили миллионы?

Подавление началось де-факто с первых дней, просто оно несло единичный характер. Сначала это были избиения, применение газовых и световых гранат. Каждый раз, когда полиция применила силу, протестующие выходили в еще большем количестве. Вместо выполнения всех требований протестующих, Китай дает разрешение на еще более жесткое подавление. И поскольку Пекин не знает других методов диалога, кроме как подавление, мы имеем эту ужасную ситуацию с 3 тысячами тяжелораненых, 5 тысячами арестованных и десятками смертей.

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Читал много о случаях самоубийства среди активистов. Расскажи об этом поподробнее.

На данный момент в Гонконге произошло около 10 самоубийств, которые являются формой протеста против действий Китая. Это специфические самоубийства, которые, для понимания ситуации, можно сравнить с японской традицией накладывать на себя руки, когда утрачено человеческое достоинство.

В средневековой Японии среди самураев была распространена традиция самоубийства, называемая "харакири". Когда воин терял честь, он, демонстрируя свое мужество, вспарывал себе живот.

Наиболее известный случай с загадочным мистером Yellow, который первым прыгнул с моста после кровавого разгона протестов. Его личность скрыта от публики по желанию семьи, однако все знают его как мужчину в желтом дождевике.

Чем сейчас пользуются силовики для подавления протестов?

Полиция начала применять огнестрельное, травматическое оружие, а также китайский токсичный газ, разъедающий кожу, глаза и органы дыхания. Сотни людей уже получили инвалидность. Особенно полиция любит применять его против слабых активистов: детей и пожилых людей на колясках.

Полиция применяет против протестующих токсичный газ, который разъедает кожу / Фото из телеграмм-канала Guardians of Hong Kong

Полиция также применяет сексуальное насилие, особенно – против молодых женщин. Хотя были случаи подобных правонарушений и в отношении мужчин.

Почему полиция применяет свои методы против слабых?



Они не успевают отбиться или дать отпор. И это делает народ Гонконга очень злым.

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Ребенок пострадал от токсичного газа во время протеста в Гонконге: смотрите видео

А можно подробнее о сексуальном насилии со стороны полиции? Много ли фактов по этому поводу?

Да, очень много. Лица, которые подверглись сексуальному насилию, давали целые пресс-конференции по этому поводу и рассказывали о том, что с ними произошло.

Были ли расследования?

Правоохранители обещали начать внутренние расследования, но пока без результатов.

То есть полиция официально признала факты сексуального насилия со стороны силовиков, начала расследование, а результатов нет?

Да.

Силовики – это граждане города?

По официальной версии, да. Но все чаще появляется информация, что они говорят с очень северным акцентом и на мандарине (на языке северных китайцев – 24 канал). Например, это как русский язык в Одессе или Тернополе.

"Огнестрельного оружия у них нет": как гонконгцы добиваются выполнения своих требований

Были случаи, когда силовики или следователи присоединялись к протесту и работали в интересах граждан?

Я не знаю о таких случаях, однако они, вероятно, есть. Среди чиновников тоже есть сторонники протестов, и они помогают, как могут. Однако, коллаборационистов, конечно, больше.

Полиция полностью отказывается расследовать преступления, совершенные силовиками. Именно поэтому гонконгцы требуют от мира вмешаться в ситуацию и создать независимую международную комиссию во главе со странами Запада.

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А какие методы борьбы с полицией используют протестующие?

Разные: коктейли Молотова, биты, щиты и тому подобное. Сейчас правительство приняло закон против масок, но гонконгцы продолжают их носить в знак протеста. Огнестрельного оружия у них нет.

Каковы на данный момент требования митингующих? Что нужно сделать власти, чтобы протесты прекратились?

Есть пять главных требований. Среди них:

полный отказ от идеи законопроекта об экстрадиции;

отказ от квалификации действий протестующих как "восстание";

освобождение всех политзаключенных и арестованных;

отставка правительства;

создание независимой международной комиссии относительно преступлений правительства и полиции и предоставления прямого избирательного права.

И хотя идея законопроекта об экстрадиции провалилась из-за сопротивления в Законодательном совете Гонконга и крупного бизнеса, все остальные вопросы остаются актуальными.

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Есть ли у митингующих политическое лобби во власти и законодательных органах?

Только в Законодательном совете, который избирается полудемократическим путем. Однако, наиболее продемократические депутаты давно дисквалифицированы. Конечно, еще есть районные советы, где представлено широкое демократическое представительство. Ситуация очень обостряется из-за очередных выборов в районные советы, которые состоятся уже через несколько недель.

Международная поддержка: что может сделать Великобритания

Недавно активисты пели гимн Великобритании и просили о помощи. Помогает ли митингующих Лондон? Что они делают/могут сделать?

Есть очень сильная поддержка от всех парламентских партий, особенно – от либдемов (либеральных демократов – 24 канал). Именно в Лондоне работает мощная правозащитная организация по Гонконгу – Hong Kong Watch.

Соединенное Королевство – главный субъект в вопросе решения конфликта. Именно следующий премьер-министр Великобритании должен решить вопрос о пересмотре Декларации 1984 года и возобновлении британской протекции из-за массовых нарушений соглашения со стороны КНР.

То есть де-юре Британия может возобновить протекцию над Гонконгом в одностороннем порядке?

Теоретически, да. Есть много сценариев, по которым Гонконг перестанет находиться под официальным китайским суверенитетом. Каждый из этих сценариев обсуждается в мировых демократических столицах, ведь все понимают, что до 2047 года Гонконг является частью западного мира (согласно договору, Гонконг может быть интегрирован в Китай не раньше 2047 года – 24 канал) с точки зрения ментальности и правовой системы. Единственный выход для КНР, как выйти из ситуации, – впервые начать выполнять принцип "Одна страна – две системы".

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Лидеры революции и параллели с Украиной

После ареста лидеров активистов нашлись новые идеологи?

Сейчас из арестованных лидеров главным является Эдвард Лун, но он сидит достаточно давно и приговорен к 6 годам. Он является автором философии "Liberate Hong Kong. Revolution of our times" – основы протестов 2019 года. Не могу сказать, что идеологи поменялись с 2014 года. Но появились молодые лидеры, еще моложе, чем 23-летний Джошуа Вонг.

Кто такой Джошуа Вонг?Джошуа Вонг – один из лидеров студенческих протестов в Гонконге, основатель продемократической студенческой группы "Scholarism". В 2014 году группа была одной из основных движущих сил "революции зонтиков". В китайских СМИ это сообщество называют экстремистским. Активисты союза и сам Джошуа Вонг неоднократно становились жертвами политических преследований. Сейчас он возглавляет продемократическую партию Demosistō, которая выступает за самоопределение Гонконга.

А как насчет тех, кого арестовали после просмотра фильма о Революции Достоинства?

Хотя расследования в отношении топ-лидеров продолжаются, они сейчас на свободе. До этой недели Джошуа Вонг баллотироваться в районный совет, но правительство отменило его регистрацию. Очередная политическая расправа.



"Зима в огне": гонконгский художник изобразил события Революции Достоинства / Фото: Janas Lau Illustration



Разгон Евромайдана на иллюстрации гонконгского художника / Фото: Janas Lau Illustration

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Почему власти держат лидеров оппозиции на свободе, а не под арестом, как мы можем наблюдать в России?

Они уже много раз сидели, разные сроки. Производства начинаются, потом доходят до суда первой инстанции, потом до апелляции, затем – кассация. Это все требует времени. Судьи Гонконга не все коррумпированные, обычно – это очень европейские люди, и только некоторых из них удается подкупить и запугать. Поэтому активисты получают правовую возможность быть на свободе. Ведь Гонконг – не Китай, и там все еще остаются ростки верховенства права. К тому же, им помогают чрезвычайно сильные и профессиональный юристы, которые спасают молодых лидеров бесплатно.

Какие настроения среди активистов после последних событий?

Им нечего терять. Они постоянно цитируют людей Майдана и находят силы в несокрушимости украинцев. Они будут бороться до конца.

Как много людей готовы к активной борьбе? Смогут ли снова выйти на улицы 1,7 миллиона граждан?

Большая часть Гонконга настроена бороться. Большие марши повторяются периодически, поэтому, по моему мнению, безусловно. Большинство, кто не поддерживает протесты, либо очень старые люди, либр эмигранты с материка.



В Гонконге тоже есть "антимайдан" / Фото из телеграмм-канала Guardians of Hong Kong



Так выглядят гонконгские "антимайдановцы" / Фото из телеграмм-канала Guardians of Hong Kong

Если власть не пойдет на компромисс, каковы будут дальнейшие действия активистов?

Они будут продолжать бороться. И в результате я вижу только два варианта: либо мир вмешается в ситуацию и защитит Гонконг, либо КНР оккупирует Гонконг, как Тибет.

Речь идет о мирных методах борьбы?

Да. Они не имеют оружия, так чтобы это было не мирно. Брусчатка или поджог офиса Синьхуа (центра китайской пропаганды) невозможно сравнивать с винтовками, токсическим газом и другими средствами подавления протестов.

Почему тема Гонконге важна для Украины?

Гонконг важен для Украины в первую очередь потому, что его народ очень похож на украинский в плане борьбы за свободу и собственную идентичность. История становления гонконгского языка, культуры, демократии очень напоминает украинскую, особенно – в контексте противостояния тоталитарному соседу. России и Китаю. Методы притеснений гонконгцев со стороны Пекина очень похожи на московские: запугивание, подкуп, титушки. Пропекинские силы подкупают бедных избирателей рисом.

Гонконгцы находят огромное вдохновение в Украине и в нашей борьбе 2013-2014 годов. Сотни тысяч людей Гонконга смотрели одновременно документальную ленту "Зима в огне" о событиях на Майдане, они выносят украинские флаги и даже используют фразу "Слава Гонконгу", которая полностью позаимствована из "Слава Украине". В сентябре они представили одноименный национальный гимн (перевод текста гимна Гонконга можно почитать здесь).

Гимн Гонконга, который представили в сентябре 2019-го: смотрите видео

Большое спасибо тебе за интервью!

И тебе спасибо.