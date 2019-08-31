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      В Гонконге задержали активистов за показ фильма о Евромайдане: фото

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      Жители Гонконга просматривают фильм "Зима в огне"
      Жители Гонконга просматривают фильм "Зима в огне" / Antony Dapiran Подлинная учетная запись

      Украинский фильм "Зима в огне", посвященный украинской революции Достоинства, показали в Гонконге на 40 различных площадках. На следующий день власти задержали трех лидеров протеста.

      Как говорят протестующие, украинский Евромайдан очень вдохновляет их, потому что люди боролись за свою свободу, передает Kyiv Post.

      К теме: В Гонконге сорвали китайский флаг, на улицах – четверть населения города, 1,7 миллиона человек

      После того, как фильм о Революции Достоинства показали на улицах города, власти страны задержала трех активистов, которые являются лидерами многомесячных протестов в Гонконге.

      В 2016 году украинский фильм "Зима в огне" номинировали на Оскар в категории полнометражных документальных фильмов. Он стал одним из самых успешных фильмов о Революции Достоинства.


      Жители Гонконга смотрят фильм "Зима в огне" / Фото Остапа Яриша


      Жители Гонконга смотрят фильм "Зима в огне" / Фото Остапа Яриша

      Несмотря на то, что мы пришли из разных культурных и исторических контекстов. Несмотря на различия между Украиной и Гонконгом, наша борьба за свободу и демократию одинакова. Борьба Украины за освобождение от власти России отражается в сопротивлении Гонконга коммунистическому Китаю,
      – сказал активист Джошуа Вонг.

      Показы фильма "Зима в огне" могут стать последней каплей для властей Китая. Евромайдан стал очень богатым источником вдохновения для жителей Гонконга, считает украинский активист, глава Free Hong Kong Center в Киеве Артур Харитонов. Также он отметил, что в Китае сейчас ведут активную антиукраинскую пропагандистскую кампанию.

      Режиссер фильма Евгений Афиневський 16 августа обратился к народу Гонконга и выразил поддержку их протестному движению. Он призвал оставаться сильными и едиными.

      Почему в Гонконге протестуют?Массовые протесты в Гонконге начались в первой половине июня – в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции. Эти исправления позволили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

      Жители города считают, что это будет решающий шаг к покорению Гонконга материковому Китаю.

      Впоследствии демонстранты потребовали расследования применения полицией против протестующих жестких действий, а также отставки главы администрации Гонконга Керри Лем. Но главное в протестах это намерение защитить демократию.

      ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ: ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

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      blog_ava
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      Теги: Новости политики Евромайдан Протесты Протесты в Гонконге Китай
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      Новости за 31 августа
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