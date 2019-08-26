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      На протестах в Гонконге задержали десятки людей: среди них – ребенок

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      Протесты в Гонконге
      Протесты в Гонконге / twitter.com/c_f1213

      В Гонконге поднялась новая волна протестов, так что между митингующими и полицией произошли столкновения. Правоохранители впервые применили огнестрельное оружие и уже задержали 36 человек.

      Полицейские задержали 29 мужчин и 7 женщин в возрасте от 12 до 48 лет, пишут иностранные СМИ.

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      Митингующих задержали за различные преступления, включая незаконное массовое собрание, незаконное хранение оружия и нападение на правоохранителей. На акциях протеста 25 августа состоялись самые жесткие столкновения между полицией и демонстрантами.

      Эскалация незаконных и насильственных действий радикальных протестующих не только возмутительна, они также подталкивают Гонконг к пределу очень опасной ситуации,
      – заявили в правительстве.

      25 августа правоохранители впервые применили огнестрельное оружие, однако о пострадавших протестующих ничего неизвестно.

      Что известно о массовых протестах в Гонконге?
      Массовые протесты в Гонконге начались в первой половине июня 2019 года. Это был ответ жителей на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции. Официально эти исправления позволили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. Однако, по мнению жителей города, это будет решающий шаг к покорению Гонконга материковому Китаю.

      Впоследствии демонстранты потребовали расследования применения полицией против митингующих жестких действий. Также они требовали отставки главы администрации Гонконга Керри Лем.

      blog_ava
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      Теги: Полиция Новости политики Протесты в Гонконге
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