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      На протестах у Гонконгу затримали десятки людей: серед них – дитина

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      Протести у Гонконгу
      Протести у Гонконгу / twitter.com/c_f1213

      У Гонконгу піднялася нова хвиля протестів, тож між мітингарями та поліцією виникли сутички. Правоохоронці вперше застосували вогнепальну зброю та уже затримали 36 людей.

      Поліцейські затримали 29 чоловіків та 7 жінок віком від 12 до 48 років, пишуть іноземні ЗМІ.

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      Мітингувальників затримали за різні злочини, включаючи незаконне масове зібрання, незаконне зберігання зброї та напади на правоохоронців. На акціях протесту 25 серпня відбулися найжорсткіші сутички між поліцією та демонстрантами.

      Ескалація незаконних і насильницьких дій радикальних протестувальників не тільки обурлива, вони також підштовхують Гонконг до межі дуже небезпечної ситуації,
      – заявили в уряді.

      25 серпня правоохоронці вперше застосували вогнепальну зброю, однак про постраждалих протестувальників нічого невідомо.

      Що відомо про масові протести у Гонконгу?Масові протести у Гонконгу почалися в першій половині червня 2019 року. Це була відповідь мешканців на плани місцевої адміністрації внести поправки в закон про екстрадицію. Офіційно ці поправи дозволили б видавати підозрюваних в скоєнні злочинів у материкову частину Китаю. Проте, на думку мешканців міста, це буде вирішальний крок до підкорення Гонконга материковому Китаю.

      Згодом демонстранти почали вимагати розслідування застосування поліцією проти мітингарів жорстких дій. Також вони вимагаги відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лем.

      blog_ava
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      Теги: Поліція Новини політики Протести у Гонконгу
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