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      Протести в Гонконгу вибухнули з новою силою: люди збудували барикади з бамбуку

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      Барикади з бамбуку
      Барикади з бамбуку / HKFP

      Нова хвиля протестів у Гонконгу переросла у сутички з поліцією. Силовики застосували проти мітингарів сльозогінний газ. Люди у відповідь почали кидати у правоохоронців камінням.

      Мітингарі протестували проти закриття деяких станцій метро. Це розцінюють як спробу завадити демонстрантам, передає Hong Kong Free Press. 

      До теми: Протести у Гонконзі тривають: причини та наслідки

      Також людей обурила встановлена на ліхтарях електронна апаратура, яка нібито потрібна для вимірювання чистоти повітря. Мітингарі вважають, що це камери для збору даних про найактивніших протестувавльників.

      Люди пройшлися маршем по щільнозаселеному району міста, проте силовики перекрили шлях. Тоді демонстранти почали зводити бамбукові барикади та кидати в поліцію цеглою, камінням та пляшками з водою.

      Мітингарі намагалися блокувати вулиці барикадами / Фото Getty images

      Після цього поліція застосувала проти громадян сльозогінний газ та гумові кулі. Силовики почали наздоганяти активістів, бити їх кийками та затримувати. 

       


      Поліція розганяє мітинг / Фото Getty images

      Як силовики блокували прохід вулицею: дивіться відео

      Протести у Гонконгу продовжувались увесь тиждень мирно. 18 серпня на вулиці вийшло 1,7 мільйона людей, що підняло мітингарям бойовий дух. У Китаї неодноразово погрожували, що у разі значних заворушень, вони готові вжити рішучих заходів

      Чому в Гонконгу протестують?Масові протести у Гонконгу почалися в першій половині червня – у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки в закон про екстрадицію. Ці поправи дозволили б видавати підозрюваних в скоєнні злочинів у материкову частину Китаю.

      Мешканці міста вважають, що це буде вирішальний крок до підкорення Гонконга материковому Китаю.

      Згодом демонстранти почали вимагати розслідування застосування поліцією проти учасників протестів жорстких дій, а також відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лем. Та головне у протестах – це намір захистити демократію.

      Протести в гонконгу: останні події
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      Теги: Протести у Гонконгу Китай Протести
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