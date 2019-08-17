Китай готує силове придушення у Гонконгу? – Яковина

Масові протести проти авторитарної влади йдуть зараз не тільки в Москві, але і в Гонконзі. Це колишня британська колонія. Місто, який формально є частиною Китаю, але насправді до 2047 року живе за своїми законами і правилами. З весни в Гонконзі не припиняються виступи місцевих жителів, які протестують проти наростаючого втручання Пекіна в місцеві справи.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розвів журналіст Іван Яковина.

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Він пояснив, що, простою мовою, жителі Гонконгу не хочуть міняти свою вільну і незалежну судову систему, створену за британським зразком, на китайські народні суди, повністю залежні від влади.

Під час протестів люди стали вимагати ще й повної демократії при обранні міської влади, а також продовження своєї незалежності і на період після 2047 року. Для Китаю це було занадто. Пекін не може собі дозволити, щоб усередині країни був величезний місток, що живе за принципами західної демократії,

– розповів Яковина.

Він нагадав, що на придушення акцій протесту були кинуті величезні сили, але поки ніякого особливого успіху вони не досягли. Більш того, Гонконг практично паралізовало мітингами, а його аеропорт два дні зовсім не працював.



Протесты в Гонконге

"Ситуація стала критичною. По суті справи, мова йшла вже про те, що призначена за погодженням з Пекіном влада не могла вже цілком контролювали Гонконг. Це стало походити на початок революції", – зазначив журналіст.

Він додав, що китайська влада також дуже стривожена появою гасел про оголошення Гонконгу незалежною державою, а також про заклики в Лондоні роздати всім гонконгцям британські паспорти.

Нерви у китайських керівників не витримали. Вони наказали стягнути до кордону Гонконгу війська і бронетехніку. І те, і інше американські супутники-шпигуни знайшли в китайському місті Шенчжень на кордоні з Гонконгом,

– переповів Яковина.



Можливо, Китай готує повторення силового сценарію

Журналіст припустив, що Китай, ймовірно, готує повторення силового сценарію придушення демократичного повстання. Таке вже було в 1989 році на площі Тяньаньмень в Пекіні, де солдати вбили сотні людей.

Однак Яковина підкреслив, що зараз повторення подібної ситуації було б набагато небезпечнішим:

По-перше, на захист Гонконгу напевно стане Великобританія. По-друге, здаватися вони явно не збираються. По-третє, силова операція проти Гонконгу назавжди поставить хрест на добровільне повернення Тайваню до складу Китаю. А це – головне геополітичне завдання Пекіна на найближчі десятиліття.

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"Жителі Тайваню зараз дуже уважно стежать за тим, що відбувається у Гонконзі і приміряють ситуацію на себе. Китай офіційно пропонує їм теж повернутися до складу єдиної країни на правах самоврядування, а також Гонконг. Якщо ж це самоврядування буде розчавлене військами, про Тайвань Пекіну доведеться забути. Можливо навіть, назавжди", – підсумував Яковина.

ВІдео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 16 серпня 2019