Китай готовит силовое подавление в Гонконге? – Яковина

Массовые протесты против авторитарной власти идут сейчас не только в Москве, но и в Гонконге. Это бывшая британская колония. Город, который формально является частью Китая, но на самом деле до 2047 года живет по своим законам и правилам. С весны в Гонконге не прекращаются выступления местных жителей, которые протестуют против нарастающего вмешательства Пекина в местные дела.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" развел журналист Иван Яковина.

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Он пояснил, что, простым языком, жители Гонконга не хотят менять свою свободную и независимую судебную систему, созданную по британскому образцу, на китайские народные суды, полностью зависимые от власти.

Во время протестов люди стали требовать еще и полной демократии при избрании городской власти, а также продолжения своей независимости и на период после 2047 года. Для Китая это было слишком. Пекин не может себе позволить, чтобы внутри страны был огромный мостик, который живет по принципам западной демократии,

– рассказал Яковина.

Он напомнил, что на подавление акций протеста были брошены огромные силы, но пока никакого особого успеха они не достигли. Более того, Гонконг практически парализовало митингами, а его аэропорт два дня совсем не работал.



Протесты в Гонконге

"Ситуация стала критической. По сути дела, речь шла уже о том, что назначенные по согласованию с Пекином власти не могли уже в достаточной мере контролировать Гонконг. Это стало походить на начало революции", – отметил журналист.

Он добавил, что китайские власти также очень встревожены появлением лозунгов об объявлении Гонконга независимым государством, а также о призывах в Лондоне раздать всем гонконгцам британские паспорта.

Нервы у китайских руководителей не выдержали. Они приказали стянуть к границе Гонконга войска и бронетехнику. И то, и другое американские спутники-шпионы обнаружили в китайском городе Шэнчжэнь на границе с Гонконгом,

– пересказал Яковина.



Возможно, Китай готовит повторение силового сценария

Журналист предположил, что Китай, вероятно, готовит повторение силового сценария подавления демократического восстания. Такое уже было в 1989 году на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где солдаты убили сотни людей.

Однако Яковина подчеркнул, что сейчас повторение подобной ситуации было бы гораздо опаснее:

Во-первых, на защиту Гонконга наверняка станет Великобритания. Во-вторых, сдаваться они явно не собираются. В-третьих, силовая операция против Гонконга навсегда поставит крест на добровольном возвращении Тайваня в состав Китая. А это-главная геополитическая задача Пекина на ближайшие десятилетия.

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"Жители Тайваня сейчас очень внимательно следят за тем, что происходит в Гонконге и примеряют ситуацию на себя. Китай официально предлагает им тоже вернуться в состав единой страны на правах самоуправления, а также Гонконг. Если же это самоуправление будет раздавлено войсками, о Тайвани Пекину придется забыть. Возможно даже, навсегда", – подытожил Яковина.

Видео полного видеоблоге Ивана Яковины "Безумный мир" за 16 августа 2019