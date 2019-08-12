Протесты в Гонконге: аэропорт мегаполиса отменил все рейсы

Международный аэропорт Гонконга отменил все вылеты из-за акций протеста, которые продолжаются уже четвертый день в главном терминале аэропорта. Из-за этого тысячи пассажиров не могут выбраться из страны.

Как говорит администрация аэропорта, говорится об отмене всех рейсов. Однако пассажирским самолетам, находящимся в пути и выполняющим рейс в Гонконг, все же позволят приземлиться. Об этом информирует BBC.

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Дело в том, что протесты, бушующие в мегаполисе, серьезно нарушили деятельность объекта. Так, 9 августа протестующие заблокировали один из терминалов аэропорта. Из-за этого там ввели жесткие ограничения: входить в терминалы имели право лишь пассажиры с действующими билетами на авиарейсы.

Пока неизвестно, когда вылеты возобновят.





Протестующие в аэропорту Гонконга/ фото Getty images

Что известно о протестах в Гонконге?

Они начались в начале июня из-за нового закона, который рассматривал парламент мегаполиса. Говорится о поправке об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. Согласно с ним, подсудимых позволяли бы экстрадировать в Тайвань, Макао, материковый Китай и в другие страны.

Протестующие убеждены, что благодаря этому закону Китай смог бы репрессировать диссидентов, политических активистов и тех, кто бежал в Гонконг. Закон также называют еще одним шагом к потере автономии города.