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      У Гонконгу затримали активістів за показ фільму про Євромайдан: фото

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      Мешканці Гонконгу переглядають фільм "Зима у вогні"
      Мешканці Гонконгу переглядають фільм "Зима у вогні" / Antony Dapiran ‏ Подлинная учетная запись

      Український фільм "Зима у вогні", який присвячено українській Революції Гідності, показали у Гонконгу на 40 різних майданчиках. На наступний день влада затримала трьох лідерів протесту.

      Як кажуть протестувальники, український Євромайдан дуже надихає їх, бо люди боролися за свою свободу, передає Kyiv Post. 

      До теми: У Гонконгу зірвали китайський прапор, на вулицях – чверть населення міста, 1,7 мільйона людей

      Після того, як фільм про Революцію Гідності показали на вулицях міста, влада країни затримала трьох активістів, які є лідерами багатомісячних протестів у Гонконгу. 

      У 2016 році українську стрічку "Зима у вогні" номінували на Оскар у категорії повнометражних документальних фільмів. Він став одним з найуспішніших фільмів про Революцію Гідності. 


      Жителі Гонконгу дивляться фільм "Зима в огні" / Фото Остапа Яриша


      Жителі Гонконгу дивляться фільм "Зима в огні" / Фото Остапа Яриша

      Попри те, що ми прийшли з різних культурних та історичних контекстів. Не зважаючи на відмінності між Україною та Гонконгом, наша боротьба за свободу і демократію – однакова. Боротьба України за звільнення від влади Росії відбивається в опорі Гонконгу комуністичному Китаю,
      – сказав активіст Джошуа Вонг.

      Покази фільму "Зима у вогні" можуть стати останньою краплею для влади Китаю. Євромайдан став дуже багатим джерелом натхнення для мешканців Гонконгу, вважає український активіст, глава Free Hong Kong Center у Києві Артур Харитонов. Також він зазначив, що у Китаї наразі ведуть активну антиукраїнську пропагандистську кампанію.

      Режисер фільму Євген Афіневський 16 серпня звернувся до народу Гонконгу та висловив підтримку їхньому протестному руху. Він закликав залишатися сильними та єдиними. 

      Чому в Гонконгу протестують?Масові протести у Гонконгу почалися в першій половині червня – у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки в закон про екстрадицію. Ці поправи дозволили б видавати підозрюваних в скоєнні злочинів у материкову частину Китаю.

      Мешканці міста вважають, що це буде вирішальний крок до підкорення Гонконга материковому Китаю.

      Згодом демонстранти почали вимагати розслідування застосування поліцією проти учасників протестів жорстких дій, а також відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лем. Та головне у протестах – це намір захистити демократію.

      ПРОТЕСТИ В ГОНКОНГУ: ОСТАННІ ПОДІЇ
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      Теги: Новини політики Протести у Гонконгу Євромайдан Китай Протести
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