У Гонконгу затримали активістів за показ фільму про Євромайдан: фото

Український фільм "Зима у вогні", який присвячено українській Революції Гідності, показали у Гонконгу на 40 різних майданчиках. На наступний день влада затримала трьох лідерів протесту.

Як кажуть протестувальники, український Євромайдан дуже надихає їх, бо люди боролися за свою свободу, передає Kyiv Post.

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Після того, як фільм про Революцію Гідності показали на вулицях міста, влада країни затримала трьох активістів, які є лідерами багатомісячних протестів у Гонконгу.

У 2016 році українську стрічку "Зима у вогні" номінували на Оскар у категорії повнометражних документальних фільмів. Він став одним з найуспішніших фільмів про Революцію Гідності.



Жителі Гонконгу дивляться фільм "Зима в огні" / Фото Остапа Яриша



Жителі Гонконгу дивляться фільм "Зима в огні" / Фото Остапа Яриша

Попри те, що ми прийшли з різних культурних та історичних контекстів. Не зважаючи на відмінності між Україною та Гонконгом, наша боротьба за свободу і демократію – однакова. Боротьба України за звільнення від влади Росії відбивається в опорі Гонконгу комуністичному Китаю,

– сказав активіст Джошуа Вонг.

Покази фільму "Зима у вогні" можуть стати останньою краплею для влади Китаю. Євромайдан став дуже багатим джерелом натхнення для мешканців Гонконгу, вважає український активіст, глава Free Hong Kong Center у Києві Артур Харитонов. Також він зазначив, що у Китаї наразі ведуть активну антиукраїнську пропагандистську кампанію.

Режисер фільму Євген Афіневський 16 серпня звернувся до народу Гонконгу та висловив підтримку їхньому протестному руху. Він закликав залишатися сильними та єдиними.

Кадри з Гонконгу. Протестувальники переглядають фільм "Зима у Вогні" про Революцію гідності. Просто неба, в різних районах міста. Здавалося б, де Гонконг, а де Україна? Але інколи деякі речі - значно ближче, ніж здаються. pic.twitter.com/7yNKt0tPOV — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) 29 августа 2019 г.

Чому в Гонконгу протестують?Масові протести у Гонконгу почалися в першій половині червня – у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки в закон про екстрадицію. Ці поправи дозволили б видавати підозрюваних в скоєнні злочинів у материкову частину Китаю.



Мешканці міста вважають, що це буде вирішальний крок до підкорення Гонконга материковому Китаю.



Згодом демонстранти почали вимагати розслідування застосування поліцією проти учасників протестів жорстких дій, а також відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лем. Та головне у протестах – це намір захистити демократію.