Во время протестов в Гонконге выстрелили в подростка
В Гонконге до сих пор продолжаются антиправительственные протесты. Во время столкновений вероятно правоохранитель ранил 14-летнего подростка, он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Мальчик получил ранение в ногу во время стрельбы, пишет Independent.
Накануне Полиция впервые открыла огонь по протестующим в Гонконге, есть пострадавшие: фото, видео
Стрельба произошла в районе Юэн Лонг. Полицейский в гражданской одежде открыл огонь после того, как протестующие окружили его. Полицейский говорит, что митингующие на него напали.
По данным полиции, правоохранитель выстрелил с целью самообороны. Во время столкновений с огнестрельного оружия был ранен 14-летний подросток, но правоохранители не прокомментировали, ранил ли его именно работник полиции.
Инцидент случился после того, как власти Гонконга запретили надевать маски во время демонстраций.
Что известно о протестах в Гонконге?
Протесты в Гонконге продолжаются уже четвертый месяц. Толчком к митингам стала поправка к закону об экстрадиции, которую должны внести 12 июня 2019 года. Она могла бы заставить Гонконг выдавать подозреваемых странам, с которыми у него нет соглашений об экстрадиции.
Среди этих стран: Тайвань, Макао, континентальные части Китая и другие. Протестующие считали, что подобный закон положит конец автономности Гонконга.
Власти Гонконга пошли на уступки протестующим и отозвала законопроект 2 июля 2019 года. Но отказ власти от внесения поправки в закон не убедил митингующих остановить протесты. Теперь они требуют укрепления автономии Гонконга и отставки правительства.