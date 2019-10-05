Во время протестов в Гонконге выстрелили в подростка

В Гонконге до сих пор продолжаются антиправительственные протесты. Во время столкновений вероятно правоохранитель ранил 14-летнего подростка, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Мальчик получил ранение в ногу во время стрельбы, пишет Independent.

Накануне Полиция впервые открыла огонь по протестующим в Гонконге, есть пострадавшие: фото, видео

Стрельба произошла в районе Юэн Лонг. Полицейский в гражданской одежде открыл огонь после того, как протестующие окружили его. Полицейский говорит, что митингующие на него напали.

All available video footage combined together of the shooting in Yuen long, Hong Kong,10.4https://t.co/6lsqNBvigp#HongKongProstests pic.twitter.com/lUZJJv6aLO — kay chan (@kaychan187) 4 октября 2019 г.

По данным полиции, правоохранитель выстрелил с целью самообороны. Во время столкновений с огнестрельного оружия был ранен 14-летний подросток, но правоохранители не прокомментировали, ранил ли его именно работник полиции.

Инцидент случился после того, как власти Гонконга запретили надевать маски во время демонстраций.

Pro CCP people calling #HongKongProstests barbaric, but this video tells a different story pic.twitter.com/6dl5yHB3cn — Ca2 (@chatown92) 4 октября 2019 г.

Что известно о протестах в Гонконге?

Протесты в Гонконге продолжаются уже четвертый месяц. Толчком к митингам стала поправка к закону об экстрадиции, которую должны внести 12 июня 2019 года. Она могла бы заставить Гонконг выдавать подозреваемых странам, с которыми у него нет соглашений об экстрадиции.



Среди этих стран: Тайвань, Макао, континентальные части Китая и другие. Протестующие считали, что подобный закон положит конец автономности Гонконга.



Власти Гонконга пошли на уступки протестующим и отозвала законопроект 2 июля 2019 года. Но отказ власти от внесения поправки в закон не убедил митингующих остановить протесты. Теперь они требуют укрепления автономии Гонконга и отставки правительства.