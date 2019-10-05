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      Во время протестов в Гонконге выстрелили в подростка

      14 Читати новину українською
      Протесты в Гонконге
      Протесты в Гонконге / Getty images

      В Гонконге до сих пор продолжаются антиправительственные протесты. Во время столкновений вероятно правоохранитель ранил 14-летнего подростка, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

      Мальчик получил ранение в ногу во время стрельбы, пишет Independent.

      Накануне Полиция впервые открыла огонь по протестующим в Гонконге, есть пострадавшие: фото, видео

      Стрельба произошла в районе Юэн Лонг. Полицейский в гражданской одежде открыл огонь после того, как протестующие окружили его. Полицейский говорит, что митингующие на него напали.

      По данным полиции, правоохранитель выстрелил с целью самообороны. Во время столкновений с огнестрельного оружия был ранен 14-летний подросток, но правоохранители не прокомментировали, ранил ли его именно работник полиции.

      Инцидент случился после того, как власти Гонконга запретили надевать маски во время демонстраций.

      Что известно о протестах в Гонконге?
      Протесты в Гонконге продолжаются уже четвертый месяц. Толчком к митингам стала поправка к закону об экстрадиции, которую должны внести 12 июня 2019 года. Она могла бы заставить Гонконг выдавать подозреваемых странам, с которыми у него нет соглашений об экстрадиции.

      Среди этих стран: Тайвань, Макао, континентальные части Китая и другие. Протестующие считали, что подобный закон положит конец автономности Гонконга.

      Власти Гонконга пошли на уступки протестующим и отозвала законопроект 2 июля 2019 года. Но отказ власти от внесения поправки в закон не убедил митингующих остановить протесты. Теперь они требуют укрепления автономии Гонконга и отставки правительства.

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      сегодня
      1936
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Дети и несовершеннолетние Китай Полиция Оружие Протесты в Гонконге
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