В Гонконге таксист въехал в митингующих: его избили до полусмерти – видео +18
В Гонконге во время акций протеста таксист в толпе внезапно нажал на газ и начал давить всех на своем пути.
По информации CNN, после того, как автомобиль врезался в ближайшее здание, протестующие вытащили злоумышленника и избили до полусмерти.
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Несколько человек попытались вмешаться, чтобы помочь ему и остановить толпу от дальнейшей расправы. Когда его спасли, он был без сознания.
В результате инцидента в больницу попали четыре человека, трое в тяжелом состоянии, включая горе-водителя.
Видео избиения таксиста, который въехал в толпу людей (осторожно, на кадрах присутствуют сцены насилия):
Что известно о протестах в Гонконге?
Они продолжаются уже четыре месяца. Люди выступают против попытки Пекина уменьшить права и свободы граждан. Нынешние акции протеста уже стали самыми массовыми на острове с момента передачи бывшей британской колонии Китая в 1997 году.