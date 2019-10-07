11:37
7 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, 5 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, 5 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН

      В Гонконге таксист въехал в митингующих: его избили до полусмерти – видео +18

      105 Читати новину українською
      Избиение таксиста, который въехал в толпу людей
      Избиение таксиста, который въехал в толпу людей / www.thestandnews.com

      В Гонконге во время акций протеста таксист в толпе внезапно нажал на газ и начал давить всех на своем пути.

      По информации CNN, после того, как автомобиль врезался в ближайшее здание, протестующие вытащили злоумышленника и избили до полусмерти.

      К слову: Протесты в Гонконге набирают обороты: какие действия применяет власть

      Несколько человек попытались вмешаться, чтобы помочь ему и остановить толпу от дальнейшей расправы. Когда его спасли, он был без сознания.

      В результате инцидента в больницу попали четыре человека, трое в тяжелом состоянии, включая горе-водителя.

      Видео избиения таксиста, который въехал в толпу людей (осторожно, на кадрах присутствуют сцены насилия):

      Что известно о протестах в Гонконге?
      Они продолжаются уже четыре месяца. Люди выступают против попытки Пекина уменьшить права и свободы граждан. Нынешние акции протеста уже стали самыми массовыми на острове с момента передачи бывшей британской колонии Китая в 1997 году.

      blog_ava
      Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
      сегодня
      19291
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Китай Криминальные новости Криминал Протесты Протесты в Гонконге
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      сегодня , 11:30 Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      Ярослав Гришин 22
      Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      6 октября , 22:00 Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      Блоги тижня 566
      Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
      6 октября , 20:03 Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
      Ірина Вихрущ 989
      Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      6 октября , 20:00 Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      Олександра Дрік 206
      Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
      6 октября , 19:30 Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
      Марія Лелека 652
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук