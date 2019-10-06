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      Протесты в Гонконге набирают обороты: какие действия применяет власть

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      Разбитые отделения банков, подожженные станции метро, баррикады и костры в центре города – это не архивные кадры с Майдана, а настоящего Гонконга. В мегаполисе с новой силой возобновились акции протеста против подавления гражданских прав.

      Жители Гонконга пытаются продемонстрировать власти свое недовольство подавлением гражданских прав и свобод. Акции протеста, которые не утихают в мегаполисе уже более четырех месяцев, возобновились с новой силой.

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      Все из-за решения администрации впервые за полвека применить запрет на ношение масок на любых массовых акциях протеста и запретить проведение митингов в центре мегаполиса. Однако жителям Гонконга это безразлично.

      Протести у Гонконгу
      Продолжают протестовать в масках

      Через день после того, как запрет вступил в силу, по центру Гонконга шагало несколько десятков тысяч демонстрантов. При этом большинство в масках. Среди митингующих много молодежи, которые объяснили, что пришли на шествие отстоять свое будущее.

      Сейчас мы подростки. Когда мы повзрослеем, то возможно здесь будет уже более строгое правительство. И в Гонконге не останется гражданских свобод,
      – рассказали протестующие.

      Впрочем не все имели мирные намерения. Часть радикально настроенной молодежи стала крушить магазины и отделения банков. Правда, только те, которые сотрудничают с Китаем. Ведь именно Пекин навязывает политику жесткого контроля в мегаполисе.

      По моему мнению, это следствие постепенного роста недовольства людей тем, как Китай управляет Гонконгом,
      - заявил преподаватель университета Лингнан Самсон Юэн.

      Устроили беспорядки и на центральных станциях метро. Ведь здесь в конце августа полиция жестоко избила и задержала несколько десятков митингующих. Граждане требуют наказать виновных в избиении и отпустить задержанных.

      Протести у Гонконгу
      Протесты в Гонконге

      А еще призывают главу администрации Гонконга Кэрри Лэм подать в отставку. Вместо этого она заявляет, будет восстанавливать спокойную жизнь в мегаполисе, поэтому для этого нужны ограничения гражданских свобод.

      Это ответственный акт, направленный на то, чтобы справиться с чрезвычайно сложной ситуацией в городе,
      – заявил глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

      Администрацию Керри Лэм поддерживает Китай. К границе с Гонконгом Пекин даже направил дополнительные военные подразделения под предлогом якобы учений, однако в мегаполис они пока не заходят.

      Керрі Лем
      Керри Лэм

      Китайские власти последние десять лет пытаются ускорить процесс интеграции бывшей британской колонии в свой состав. Но гражданам Гонконга, привыкшим к британским демократическим свободам, не по вкусу авторитарные методы и жесткий контроль со стороны Пекина.

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      А вот удастся ли жителям мегаполиса отстоять свою свободу, пока сложно прогнозировать. Ведь по договоренности с Великобританией окончательная интеграция Гонконга в состав Китая должно произойти в 2047 году.

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      Автор: Мария Савчук
      Теги: Протесты Китай Протесты в Гонконге
      Источник: 24 канал
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