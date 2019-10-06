Протесты в Гонконге набирают обороты: какие действия применяет власть

Разбитые отделения банков, подожженные станции метро, баррикады и костры в центре города – это не архивные кадры с Майдана, а настоящего Гонконга. В мегаполисе с новой силой возобновились акции протеста против подавления гражданских прав.

Жители Гонконга пытаются продемонстрировать власти свое недовольство подавлением гражданских прав и свобод. Акции протеста, которые не утихают в мегаполисе уже более четырех месяцев, возобновились с новой силой.

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Все из-за решения администрации впервые за полвека применить запрет на ношение масок на любых массовых акциях протеста и запретить проведение митингов в центре мегаполиса. Однако жителям Гонконга это безразлично.



Продолжают протестовать в масках

Через день после того, как запрет вступил в силу, по центру Гонконга шагало несколько десятков тысяч демонстрантов. При этом большинство в масках. Среди митингующих много молодежи, которые объяснили, что пришли на шествие отстоять свое будущее.

Сейчас мы подростки. Когда мы повзрослеем, то возможно здесь будет уже более строгое правительство. И в Гонконге не останется гражданских свобод,

– рассказали протестующие.

Впрочем не все имели мирные намерения. Часть радикально настроенной молодежи стала крушить магазины и отделения банков. Правда, только те, которые сотрудничают с Китаем. Ведь именно Пекин навязывает политику жесткого контроля в мегаполисе.

По моему мнению, это следствие постепенного роста недовольства людей тем, как Китай управляет Гонконгом,

- заявил преподаватель университета Лингнан Самсон Юэн.

Устроили беспорядки и на центральных станциях метро. Ведь здесь в конце августа полиция жестоко избила и задержала несколько десятков митингующих. Граждане требуют наказать виновных в избиении и отпустить задержанных.



Протесты в Гонконге

А еще призывают главу администрации Гонконга Кэрри Лэм подать в отставку. Вместо этого она заявляет, будет восстанавливать спокойную жизнь в мегаполисе, поэтому для этого нужны ограничения гражданских свобод.

Это ответственный акт, направленный на то, чтобы справиться с чрезвычайно сложной ситуацией в городе,

– заявил глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Администрацию Керри Лэм поддерживает Китай. К границе с Гонконгом Пекин даже направил дополнительные военные подразделения под предлогом якобы учений, однако в мегаполис они пока не заходят.



Керри Лэм

Китайские власти последние десять лет пытаются ускорить процесс интеграции бывшей британской колонии в свой состав. Но гражданам Гонконга, привыкшим к британским демократическим свободам, не по вкусу авторитарные методы и жесткий контроль со стороны Пекина.

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А вот удастся ли жителям мегаполиса отстоять свою свободу, пока сложно прогнозировать. Ведь по договоренности с Великобританией окончательная интеграция Гонконга в состав Китая должно произойти в 2047 году.