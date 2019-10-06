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      Протести у Гонконгу набирають обертів: які дії застосовує влада

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      Потрощені відділення банків, підпалені станції метро, барикади та багаття у центрі міста – це не архівні кадри з Майдану, а сьогодення Гонконгу. У мегаполісі з новою силою відновилися акції протесту проти придушення громадянських прав.

      Жителі Гонконгу намагаються продемонструвати владі своє невдоволення придушенням громадянських прав і свобод. Акції протесту, які не вщухають у мегаполісі вже понад чотири місяці, відновилися з новою силою.

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      Все через рішення адміністрації вперше за півстоліття застосувати заборону на носіння масок на будь-яких масових акціях протесту і заборонити проведення мітингів в центрі мегаполіса. Проте жителям Гонконгу на це байдуже.

      Протести у Гонконгу
      Продовжують протестувати у масках

      Через день після того, як заборона набула чинності центром Гонконгу крокувало кілька десятків тисяч демонстрантів. При цьому більшість у масках. Серед мітингувальників багато молоді, які пояснили, що прийшли на ходу відстояти своє майбутнє.

      Зараз ми підлітки. Коли ми подорослішаємо, то можливо тут буде вже суворіший уряд. І в Гонконгу не залишиться громадянських свобод,
      – розповіли протестувальники.

      Втім не всі мали мирні наміри. Частина радикально налаштованої молоді, почала трощити магазини та відділення банків. Щоправда, лише ті, які співпрацюють з Китаєм. Адже саме Пекін нав'язує політику жорсткого контролю в мегаполісі.

      На мою думку, це наслідок поступового зростання невдоволення людей тим, як Китай керує Гонконгом,
      – заявив викладач університету Лінгнан Самсон Юен.

      Влаштували безлади і на центральних станціях метро. Адже тут наприкінці серпня поліція жорстоко побила і затримала кілька десятків мітингувальників. Громадяни вимагають покарати винних у побитті і відпустити затриманих.

      Протести у Гонконгу
      Протести у Гонконгу

      А ще закликають главу адміністрації Гонконгу Керрі Лем подати у відставку. Натомість вона заявляє, буде відновлювати спокійне життя у мегаполісі, тому для цього потрібні обмеження громадянських свобод.

      Це відповідальний акт, спрямований на те, щоби впоратися із надзвичайно складною ситуацією у місті,
      – заявив глава адміністрації Гонконгу Керрі Лем.

      Адміністрацію Керрі Лем підтримує Китай. До кордону з Гонконгом Пекін навіть направив додаткові військові підрозділи під приводом начебто навчань, проте у мегаполіс вони поки не заходять.

      Керрі Лем
      Керрі Лем

      Китайська влада останні десять років намагається прискорити процес інтеграції колишньої британської колонії до свого складу. Але громадянам Гонконгу, які звикли до британських демократичних свобод, не до смаку авторитарні методи і жорсткий контроль з боку Пекіна.

      Читайте також: 70-річчя КНР: у Пекіні провели масштабний військовий парад, у Гонконзі тривають протести: відео

      А от чи вдасться жителям мегаполіса відстояти свою свободу поки складно прогнозувати. Адже за домовленістю з Великою Британією остаточна інтеграція Гонконгу до складу Китаю має відбутися у 2047 році.

      blog_ava
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      Автор: Марія Савчук
      Теги: Протести у Гонконгу Китай Протести
      Джерело: 24 канал
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