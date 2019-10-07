Таксист в'їхав у мітингарів у Гонконгу: його побили до напівсмерті – відео +18

У Гонконзі під час акцій протесту таксист у натовпі раптово натиснув на газ і почав чавити усіх на своєму шляху.

За інформацією CNN, після того, як автівка врізалась у наближчу будівлю, протестувальники витягнули зловмисника і забили до напівсмерті.

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Декілька людей намагаються втрутитися, щоб допомогти йому та зупинити натовп від подальшої розправи. Коли його врятували, той був без свідомості.

Внаслідок інциденту до лікарні потрапили четверо людей, троє у важкому стані, включаючи горе-водія.

Відео побиття таксиста, який в'їхав у натовп людей (обережно, на кадрах є сцени насильства):

Що відомо про протести у Гонконзі?Вони тривають вже чотири місяці. Люди виступають проти намагання Пекіну зменшити права і свободи громадян. Цьогорічні акції протесту вже стали наймасовішими на острові з часу передачі колишньої британської колонії Китаю у 1997 році.