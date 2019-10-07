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      Таксист в'їхав у мітингарів у Гонконгу: його побили до напівсмерті – відео +18

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      Побиття таксиста, який в'їхав у натовп людей
      Побиття таксиста, який в'їхав у натовп людей / www.thestandnews.com

      У Гонконзі під час акцій протесту таксист у натовпі раптово натиснув на газ і почав чавити усіх на своєму шляху.

      За інформацією CNN, після того, як автівка врізалась у наближчу будівлю, протестувальники витягнули зловмисника і забили до напівсмерті.

      До слова: Протести у Гонконгу набирають обертів: які дії застосовує влада

      Декілька людей намагаються втрутитися, щоб допомогти йому та зупинити натовп від подальшої розправи. Коли його врятували, той був без свідомості.

      Внаслідок інциденту до лікарні потрапили четверо людей, троє у важкому стані, включаючи горе-водія.

      Відео побиття таксиста, який в'їхав у натовп людей (обережно, на кадрах є сцени насильства):

      Що відомо про протести у Гонконзі?Вони тривають вже чотири місяці. Люди виступають проти намагання Пекіну зменшити права і свободи громадян. Цьогорічні акції протесту вже стали наймасовішими на острові з часу передачі колишньої британської колонії Китаю у 1997 році.

      blog_ava
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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Протести у Гонконгу Протести Кримінальні новини Кримінал Китай
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