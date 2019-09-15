Протестующие в Гонконге просят гражданство Великобритании
Десятки тысяч протестующих в очередной раз вышли на улицы Гонгконга в воскресенье, 15 сентября. Возникли стычки с полицией, в правоохранителей летели камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ силовики применили слезоточивый газ и водометы.
Люди собрались также на митинг перед зданием консульства Великобритании (напомним, именно Британия занималась Гонконгом в 1997 году). Демонстранты пели британский гимн и просили британское правительство сильнее давить на Пекин. Об этом пишет DW.
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Также активисты требовали предоставить жителям Гонконга британское гражданство. Требование острое, ведь Китай всегда считал Гонконг полностью своим, а с 1 июля 1997 года территория перешла из-под контроля Лондона к Пекину.
Важно, что все, кто родился в Гонконе до 1 июля 1997, имеют право получить статус британского гражданина за рубежом. Такой паспорт, например, позволяет без визы въезжать в Британию, однако не дает его владельцу право постоянно там жить или работать.
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